Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Tutto finito con Costabile, Tina: “Solo scuse per…”

Tutto finito tra Gemma Galgani e Costabile. Tra la dama e il cavaliere del trono over sembrava andare tutto a gonfie vele, ma la puntata di Uomini e Donne in onda oggi mostra un”altra realtà. “E’ stata una serata difficile. Siamo andati a cena e non ho avuto risposte a quelle che sono le mie domande. Agli sguardi e alle parole non corrisponde un interesse vero che senti nel quotidiano“, spiega Gemma con la voce rotta dalle lacrime mentre è seduta al centro dello studio con Costabile di fronte.

“Non vedo perchè basare un rapporto su un messaggio del buongiorno su whatsapp. Ti ho proposto di trascorrere qualche giorno a Sharm El Sheikh, ti ho invitata a trascorrere dei giorni in Puglia e ad andare fuori. Ma sono più importanti questi gesti o il messaggio del buongiorno?”, chiede Costabile visibilmente infastidito.

Gemma Galgani e Costabile chiudono a Uomini e Donne: Tina Cipollari punge

Gemma Galgani continua a chiedere attenzioni che Costabile non le avrebbe dato. Il cavaliere ribadisce di volerle bene e di tenere a lei spiegando di non riuscire a comprendere il suo atteggiamento. “Sono tutte scuse perchè non sai come scaricarlo”, commenta Tina Cipollari. “Forse ha ragione Tina”, aggiunge Costabile.

“Non mi appassionano questi argomenti che sono di spessore limitato. Queste discussioni che abbiamo già affrontato, vuol dire che ritornano frequentemente e quindi significa che da parte di Gemma non c’è più la volontà di volermi frequentare ed io ne prendo atto”, dice ancora Costabile. “Non cambiare le carte in tavola”, risponde Gemma a cui Maria De Filippi fa notare come l’intenzione di Costabile sia quella di chiudere. La dama, però, vorrebbe un’altra possibilità che Costabile semvbrerebbe non volerle concedere.

