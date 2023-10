GENITORI DI SAMIRA LUI, CHI SONO?/ Mamma Doretta, papà mai conosciuto: “Per 25 anni ad un’ora da me…”

Quella di Samira Lui è una storia molto intensa e particolare: non ha mai conosciuto suo padre, ma ha potuto contare su mamma Doretta. “Era dispiaciuta per l’eliminazione, mi voleva vincitrice, anche se le mancavo. Per me è tutto”, racconta l’ex concorrente del Grande Fratello a Verissimo. Non sono mancati i momenti difficili: “Non navigavamo nell’oro, lei lavorava tanto e io stavo con la nonna. La vedevo disperata tra le bollette, ma non me lo voleva far vedere”. La madre le ha sempre parlato bene del papà, che non ha mai conosciuto finora: “Diceva che è bellissimo e che sono frutto dell’amore, ma non avevo mai visto una fotografia”. A 18 anni Samira Lui si è fatta più curiosa: “Mia madre non ha rapporti con lui da prima che nascessi. È rimasta sola perché lui non era pronto per avere una figlia, è un po’ complicato. Non mi ha neppure riconosciuta”. A 21 anni ha avuto la prima foto del padre dopo alcune ricerche della madre. “Non avevo il coraggio di aprire quella pergamena, non l’ho fatto per due anni, perché avevo paura, non sapevo neppure se era vivo”.

Gerry Scotti "Mio figlio Edoardo? Avrei voluto dedicargli più tempo"/ "Io ho sofferto da figlio unico"

Samira Lui si è fatta coraggio a 23 anni, quando ha visto quella foto per la prima volta. “C’era una persona con lui nella foto, che mi aveva scritto su Facebook. Dopo averlo contattata mi disse che era il migliore amico di mio padre”. Così ha scoperto tante cose sul padre. “Sta bene, ha una moglie e tre figli, quindi ho dei fratellastri. Mi ha detto che mio padre avrebbe voluto contattarmi, ma non l’ha fatto per paura di una reazione non bella. Avrebbe potuto tentare comunque”. Si è fatta dare il suo numero e gli ha scritto il messaggio “ciao sono Samira”. Non le ha risposto, ma l’ha chiamata il giorno dopo. “Non ho risposto, perché non sapevo cosa dirgli”. Poi si sono parlati al telefono: “È stata una conversazione strana. Abita ad un’ora da casa mia, per 25 anni era ad un’ora da me e questa cosa mi ha fatto pensare. Ci sono rimasta male quando ha chiesto la mia età, non si ricordava quanti anni avessi. Mi ha detto di avermi pensata, ma che ha una moglie e dei figli”.

Alessandro Basciano “Schiaffo a Sophie Codegoni? Mai successo!”/ “Vuole infangarmi, ecco la verità”

Samira Lui si è sentita rifiutata dal padre. “Non volevo rompere i suoi equilibri. Mi ha mandato altri messaggi, dicendo di avermi vista in tv e che mi vuole bene”. Parole a cui l’ex gieffina non crede. “I figli non sanno che io esisto. Voglio dirgli che non voglio nulla a parte il bene, condividere delle cose. Se mai dovesse esserci questo incontro, l’ultima cosa che vorrei è creare disagio nella sua vita. Mia madre non me l’ha mai fatto odiare, penso a lei. So che accadrà prima o poi, devo chiudere questo cerchio”, conclude a Verissimo.

Samira Lui e l’infanzia con la mamma Doretta senza il papà

Doretta è la mamma di Samira Lui, la ex concorrente del Grande Fratello 2023. La showgirl durante la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia ha parlato della sua infanzia. Una infanzia che lo stesso padrone di casa Alfonso Signorini ha descritto come “spensierata, ma anche diversa rispetto a tante altre tue coetanee”. Come mai? A raccontarlo è stata proprio la concorrente vip del GF che ha ricostruito la storia d’amore tra i suoi genitori. I genitori di Samira si sono conosciuti giovanissimi; un colpo di fulmine sbocciato in un amore suggellato dalla sua nascita. Il papà è poi scappato via senza mai prendersi cura della figlia. “Non l’ho mai conosciuto. Evidentemente non era pronto. Da bimba chiedevo di lui, facevo domande, ero curiosa. Lei mi spiegava che era un bell’uomo, che a lei piaceva tanto, non mi ha mai portato a provare ansia o dolore. Sapevo che lui non c’era nella mia vita, non sentivo la sua mancanza” – ha raccontato Samira nella casa del GF.

Alessandro Basciano "Non voglio più tornare con Sophie Codegoni"/ "Luzma Cabello? Crudeltà inaudita"

La concorrente, tra le lacrime, ha poi aggiunto: “ho sempre detto “Io un papà non ce l’ho”. Poi magari conoscendolo, cambierebbe la mia storia. Forse ho paura di cambiare la mia storia”. Così dopo molti anni ha trovato il coraggio di cercarlo: “Ci siamo sentiti al telefono, ma non ci siamo mai incontrati”

Samira Lui e il rapporto speciale con la mamma Doretta

Il racconto di Samira Lui sul rapporto con il padre è proseguito con la concorrente che ha detto: “L’ho cercato io per prima. Alcuni anni fa, dopo aver raggiunto la maggiore età, mi è venuta questa voglia. Temevo il rimpianto di non averlo cercato, non volevo negarmi questa possibilità. Qualche anni fa ho chiesto a mia mamma delle foto, lei me l’ha regalata al compleanno. Ci ho messo un po’ per vederla, ho pensato che avrei dovuto affrontare questa cosa. Quando l’ho vista ho pensato “un bel ragazzo”, ho avuto una sensazione positiva. E quindi ho approfondito, ho trovato un suo amico tramite i social, e lui ci ha messo in contatto. Non lo conosco, non ci siamo mai visti, ci siamo solo sentiti al telefono. Gli ho detto di vederci, lui mi ha detto “magari più in là sì”. Da quel che ho capito la moglie sa, i figli no. Mi sono sentita in difficoltà anche per rispetto della sua famiglia”.

“Non mi sono mai sentita abbandonata dalla mia famiglia, mamma mi ha sempre fatto sembrare tutto normale. Crescendo è nata la curiosità” – ha raccontato Samira Lui al Grande Fratello 2023 parlando del rapporto con mamma Doretta. Proprio la mamma è arrivata al GF per farle una bellissima sorpresa: “ciao Samira, il mio pensiero è sempre accanto a te. Siamo sempre state fianco a fianco, abbiamo superato momenti difficili ma con tranquillità. Siamo cresciute insieme e costruito la nostra diversa normalità. Sei il dono più grande della mia vita, ti voglio bene.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA