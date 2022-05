Gennaro Auletto, chi è?/ Modello italo-marocchino “mente aperta grazie a mix radici”

Gennaro Auletto, chi è il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi

La vera boccata di aria fresca all’Isola dei Famosi ci sarà grazie a Gennaro Auletto, nuovo naufrago dell’edizione. Il suo nome non dirà molto a gran parte dei telespettatori del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Ma chi è il neo naufrago ingaggiato dalla produzione per dare una svolta agli attuali equilibri dell’Isola dei Famosi? Modello italo-marocchino, ha 22 anni e si definisce un ragazzo “ambizioso, solare ed indipendente”. Nel corso della sua carriera il modello ha lavorato con importanti griffe del mondo fashion, anche grazie alla sua straordinaria bellezza.

Alto 188 centimetri, Gennaro Auletto colpisce per il suo sguardo magnetico ed il fisico scolpito. Oltre ai dati prettamente “tecnici” presenti sul portale di Elite Model Milano, è possibile ammirare di lui la bellissima cover di Vogue Man Arabian ed altri suoi scatti che lo hanno reso senza dubbio uno dei modelli più richiesti nel mondo della moda, sebbene sia approdato in questo settore solo da tre anni.

Gennaro Auletto è single? Top secret su vita privata

Con un seguito social di oltre 24 mila ma in crescita, Gennaro Auletto nella sua bio di Instagram si definisce “Figlio di Dio, che vive dove gli scopi incontrano la vita”. Lo stesso Gennaro parlando di sé ha spiegato – come riferisce il portale Chiechiera.com: “Penso che il mix delle mie radici, marocchine e italiane – direi napoletane, come ha detto una volta Sophia Loren! – mi abbia aiutato molto a mantenere una mente aperta. Parlare più di una lingua ed essere esposti a culture e persone diverse ci aiuta a sviluppare una prospettiva imparziale e un approccio non giudicante alla vita”.

In merito alla sua vita privata si sa molto poco ed altrettanto trapela dal suo profilo Instagram dove sono pubblicate soprattutto foto esclusivamente legate al suo lavoro di modello in giro per il mondo. Qualcosa in più sulla sua vita trapela dal portale SoloGossip.it secondo il quale Gennaro è nato da madre marocchina e padre napoletano e per questo è cresciuto tra Napoli e Casablanca. Top secret, invece, sul suo stato sentimentale, il ché non esclude che possa trovare l’amore proprio sulle spiagge honduregne.











