Gennaro e Luca vs Edoardo e Alessandro: guerra dei single/ Chi conquisterà naufraghe?

All’Isola dei Famosi è guerra tra single tra i naufraghi storici Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni e i nuovi arrivati Gennaro Auletto e Luca Daffrè. Tutti sono a caccia di una storia d’amore, per cui adesso coloro che si trovavano già in Honduras avranno concorrenza. La produzione stessa ha lanciato un sondaggio in merito sui social network: chi avrà la meglio?

Edoardo Tavassi non crede a Mercedesz Henger, amore finito?/ Le accuse "Non mi fido.."

Chissà se i due nuovi naufraghi riusciranno a conquistare il cuore delle loro compagne di viaggio. Il fratello di Guendalina Tavassi, da parte sua, sembrerebbe avere avviato un flirt con Mercedes Henger, tanto che c’è già stato un bacio. Il figlio di Carmen Di Pietro, invece, ha instaurato un rapporto con Maria Laura De Vitis, ma molti dubitano della veridicità di quest’ultima. Adesso per i due potrebbe mettersi male, dato l’ulteriore concorrenza sull’isola.

Alessandro, "trauma giovanile"/ "A scuola preso in giro per favole di mamma Carmen"

Gennaro e Luca vs Edoardo e Alessandro: è guerra dei single all’Isola dei Famosi

Gennaro Auletto e Luca Daffrè sono dunque pronti a sbarcare sull’Isola dei Famosi e chissà che non creeranno qualche problema a Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni: il rischio è quello di dare vita ad una vera e propria guerra dei single in Honduras. La produzione sicuramente scherzerà a lungo sul tema, con le telecamere puntate sui diretti interessati.

Ma chi sono i nuovi arrivati nel reality show? Il primo è un modello italo-brasiliano molto noto nel panorama internazionale, tanto da essere salito sulle passerelle di marchi del calibro come Giorgio Armani e Dolce & Gabbana. Il secondo, invece, è un ex corteggiatore di Uomini e Donne, ma la sua avventura nel trono di Teresa Langella non ha avuto grande fortuna, così come quella nel trono di Angela Nasti. In passato il giovane ha anche partecipato come tentatore a Temptation Island.

CARMELINA IANNONI, SORELLA DI ALESSANDRO E FIGLIA CARMEN DI PIETRO/ "Mi mancate"

© RIPRODUZIONE RISERVATA