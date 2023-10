Genti Baci, padre di Heidi, e il confronto al Grande Fratello 2023/ Polemiche e reazioni, cos’è successo

Heidi Baci e il confronto con il padre al Grande Fratello 2023

La puntata di lunedì 16 ottobre del Grande Fratello 2023 ha segnato un profondo spartiacque nel percorso dei concorrenti, con l’improvviso ritiro di Heidi Baci dal gioco. Tutto è nato dall’incontro a sorpresa tra la ragazza e il padre Genti, il quale ha espresso in maniera netta tutta la sua contrarietà al rapporto che la figlia ha instaurato con Massimiliano Varrese. Il suo avvicinamento all’attore nella Casa non è affatto piaciuto in famiglia e, per questo motivo, il padre ha espresso tutta la sua preoccupazione, non solo per l’età di Varrese ma anche per il suo comportamento considerato assillante nei confronti della ragazza.

“Più vecchio di me e tua madre, che stiamo per andare in pensione“. E ha aggiunto: “Una persona che ti ha messo sotto stress, che è più grande di me, la mamma non ti guarda più da quel momento. Io non permetto a nessuno di trattare male mia figlia e di calpestare la tua dignità. Una persona che ti ha messo stress addosso e ti ha rovinato tutto questo gioco qua” .

Massimiliano Varrese: la reazione e l’uscita di Heidi dalla Casa

L’intervento del papà di Heidi Baci al Grande Fratello 2023 ha visibilmente scosso la ragazza, soprattutto di fronte a queste parole: “Ho promesso a tua madre che stasera ti porto via da qua”. Sebbene inizialmente abbia deciso di proseguire il suo percorso nel reality, alla fine la concorrente non ha retto e, provata per questa situazione e per assecondare il desiderio della sua famiglia, ha deciso di lasciare il gioco e uscire per sempre dalla Porta Rossa.

Tra le principali reazioni al confronto, da segnalare quella di Massimiliano Varrese, finito nel mirino del papà di Heidi. Confidandosi con Alfonso Signorini in diretta, ha ammesso che al momento la reazione migliore è il silenzio, sebbene si dica convinto, dopo quel confronto, di chi abbia realmente paura la coinquilina: “In questo momento la migliore parola penso sia il silenzio da parte mia. Dopo accuse così gravi penso sia più giusto tacere; adesso ho capito di chi ha paura Heidi, e non sono io. Se voglio dire che si è lasciata intimorire dal padre? Sicuramente ha paura del suo giudizio, ma davvero preferisco tacere perché la situazione è delicata“.

