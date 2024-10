È stata diffusa nella serata di mercoledì 9 ottobre 2024 la notizia della morte di George Baldock, noto per essere stato a lungo il difensore terzino del club inglese Panathinaikos: aveva solamente 31 anni ed attorno al decesso si sarebbe creato un vero e proprio giallo con gli inquirenti che sono già al lavoro per definire nel dettaglio cosa sia accaduto; il tutto mentre l’unica conferma ufficiale – oltre a quella della moglie, che comunque si è ovviamente chiusa nel silenzio tipico del lutto – sarebbe quella della Super League greca nella quale George Baldock aveva mosso i primissimi passi nel mondo del calcio.

Tutto ciò che sappiamo allo stato attuale delle indagini (e possiamo supporre che arriveranno altre notizie nel corso dei prossimi giorni) è che a lanciare l’allarme per la morte di George Baldock sarebbe stata la moglie che per prima ha trovato il corpo: il 31enne – infatti – giaceva nella piscina della loro abitazione, senza dare segni di vita e senza che avesse mai mostrato alcun problema di salute che potesse giustificare una decesso improvviso.

Chi era George Baldock: dalla Grecia, fino alla maglia del Panathinaikos

Insomma, quello della morte di George Baldock è un giallo che deve ancora essere risolto e solamente il tempo potrà darci delle risposte, ma fino a quel momento è interessante recuperare la sua (purtroppo breve) vita e la carriera calcistica: classe 1993, ha ereditato la passione del calcio dal fratello Sam – anche lui militante in un club calcistico inglese – muovendo i primissimi passi nell’MK Dons in cui esordì (in prima squadra) all’età di soli 17 anni; dopo alcuni prestiti e diversi goal segnati tra una squadra e l’altra, approda allo Sheffield United nel 2017 che qualche anno più tardi – precisamente la scorsa estate – l’ha ceduto al Panathinaikos.

