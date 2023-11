George Ciupilan e i problemi con l’alcol: “Il demone è tornato”/ Annuncio choc: “Fatte cose di cui mi pento”

George Ciupilan, confessione choc dell’ex gieffino: “Alcol? Ci sono ricascato”

George Ciupilan torna a parlare e le sue verità non sono particolarmente felici. L’ex concorrente de Il Collegio e del GF Vip ha rilasciato una intervista a Casa SDL di Sonia Bruganelli, dove ha confessato di essere tornato a bere. Nella casa del Grande Fratello lo scorso anno George Ciupilan aveva confessato la sua drammatica battaglia con l’alcol, dalla quale sembrava essere uscito vincitore una volta per tutte. Le cose però sono cambiate e Ciupilan ha ammesso di essere caduto nuovamente nel baratro dopo anni di sacrifici e lotte.

Qualcosa negli ultimi mesi è cambiato e George si è lasciato andare, cedendo alla tentazione: “Al GF Vip avevo raccontato che avevo smesso di bere e ci sono riuscito per un anno. Oggi il demone è tornato. Ho fatto cose di cui mi pento. Ho perso amici” le toccanti parole di George Ciupilan nel programma dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip ed ex moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli. Ciupilan, allo stesso tempo, ha però ammesso di voler tentare una nuova e difficile scalata. Convinto che non sarà semplice, ma la voglia di tornare a superare il problema dell’alcol esiste ed è in questo che l’ex gieffino confida: “Sto cercando di ripartire, di rialzarmi. Non è facile. Ho visto buio per un lungo periodo. Aspetto una nuova luce”.

La complicata vita di George Ciupilan: “Con papà anni orrendi”

L’esperienza di George Ciupilan nel corso della passata edizione del Grande Fratello Vip si è rivelata particolarmente utile per fare luce sulla storia del giovane di origini romene. Nei mesi trascorsi nella casa più spiata d’Italia, avventura terminata più o meno a metà percorso, George aveva raccontato anche la complicata infanzia vissuta con il padre. Anni complessi e la vita che ha portato George a stringersi ancora di più alla madre, che con una scusa lo portò via dalle sofferenze alle quali era chiamato a rispondere.

Al Grande Fratello George Ciupilan, aprendo la scatola dei ricordi, raccontò: “Quando avevo otto anni mia madre con la scusa di una pizza mi ha portato fuori. Mentre passeggiavamo mi ha chiesto una foto ricordo. In realtà le serviva la mia foto per il passaporto. Poi mi ha chiesto di fare shopping per acquistare capi di abbigliamento per mio cugino. Finito il giro siamo saliti su un Van e ho capito che stavo andando con lei in Italia. Ero pazzo di gioia”. Riguardo al rapporto complesso con il padre George ha invece confessato: “Con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA