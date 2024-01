George Ciupilan ha una fidanzata?/ Dall’ex Roberta Zacchero al presunto flirt con Ginevra Lamborghini

George Ciupilan è fidanzato? Gossip acceso sul presunto flirt con Ginevra Lamborghini

Nella puntata di questo sabato 27 gennaio 2024 di Verissimo, George Ciupilan sarà tra gli ospiti nel salotto di Silvia Toffanin. L’ex allievo de Il Collegio ed ex concorrente del Grande Fratello Vio 2022 è ormai un volto social con i profili Instagram e Tik Tok attivissimi. Tuttavia, per quanto riguarda la vita privata, George Ciupilan è fidanzato? In questi giorni è finito al centro del gossip per un presunto flirt con Ginevra Lamborghini.

George Ciupilan e Ginevra Lamborghini stanno insieme? Nei mesi scorsi, ad aprile 2023, dopo aver condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip, il tiktoker e la cantante sono stati paparazzi insieme in atteggiamenti complici e confidenziali e tanto è bastato per far scattare il gossip circa un loro presunto flirt. A fare chiarezza è intervenuto, in seguito, lo stesso Ciupilan in un’intervista concessa a Casa Pipol: “Abbiamo chiacchierato in termini di amicizia. Io ho sempre detto che è una ragazza molto carina, molto estroversa e anche molto empatica. Bacio? No! Non c’è stato nessun bacio!”.

L’ospite di Verissimo di oggi George Ciupilan al momento risulta single. Infatti, nonostante il gossip degli ultimi mesi il noto tiktoker non ha una fidanzata. In passato, invece, alcune sue storie d’amore sono finite al centro della cronaca rosa. L’ex allievo de Il Collegio nel 2019 ha avuto sicuramente una storia con la collega Roberta Zacchero conosciuta durante il reality di Rai 2. In seguito ha avuto una relazione con Linda Mauri, anche lei conosciuta all’interno di un reality (La Caserma). La loro relazione, stando alle dichiarazioni dei diretti interessati, è finita perché “nella vita reale le cose cambiano”.

George Ciupilan non ha una fidanzata al momento. L’ultima sua storia risalirebbe al 2021 quando ha avuto un breve flirt con l’influencer Sara Tramontana. In seguito si è ipotizzato che George stesse insieme a Ginevra Lamborghini ma il giovane ha smentito tutto chiarendo che sono solo amici. Attualmente dunque è single ma non è detto che ospite nella puntata di oggi di Verissimo non si sbilanci sulla sua vita sentimentale.











