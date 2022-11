George Ciupilan, l’amico Alessandro Scarpa “non lo riconosco, lo vedo chiuso al gf”/ “Interessato a Nikita”

George Ciupilan “non lo riconosco tanto“: la confessione dell’amico ‘Er Gennaro’

Dal percorso di George Ciupilan al Grande Fratello Vip 2022 in molti sembrano aspettarsi qualcosa di più. Anche uno dei suoi più grandi amici, il tiktoker Alessandro Scarpa meglio conosciuto come ‘Er Gennaro’, ha notato come il concorrente si stia frenando, senza mostrare realmente il suo vero carattere. Intervistato da Casa Pipol, il ragazzo commenta così il percorso dell’amico sino a questo momento: “Ad oggi non lo riconosco tanto, lo vedo molto chiuso, anche un po’ stressato. Non è lui. Gli servirebbe qualcuno di vicino a lui, che possa dargli un consiglio“.

A suo dire Ciupilan avrebbe bisogno dei suoi affetti più cari: “Le persone con cui ha legato non sono però quei legami di cui lui ha bisogno in questo momento“. Nel corso dell’intervista si sofferma inoltre sui recenti attacchi di alcuni coinquilini, che l’hanno accusato di stare sempre in silenzio: “Hanno detto cose ridicole, certe frasi potevano evitarsele. Hanno detto che tiene così tanto la bocca chiusa che gli puzzerà l’alito. Robe da bambini. Hanno espresso quello che è ad oggi George, a tutti gli effetti non parla o parla poco, ma l’hanno detta malissimo“.

Alessandro Scarpa rivela che George Ciupilan è molto più esplosivo e dinamico di quanto stia mostrando al Grande Fratello Vip 2022: “Mi manca tanto la sua energia. Capitava la giornata in cui era super attivo. E poi mi manca tanto parlare con lui e confrontarmi parecchio con lui“. Della personalità del giovane concorrente ancora non abbiamo sufficiente conoscenza, per questo ci pensa il suo amico a descriverlo attraverso 3 aggettivi: “Sincero, diretto e impulsivo“.

La chiacchierata si sofferma a seguire sul presunto flirt in corso tra George Ciupilan e Nikita Pelizon. Secondo ‘Er Gennaro’, il gieffino sembra essersi realmente preso una cotta per la coinquilina sebbene al momento parlare di amore sia esagerato: “Potrebbe essere innamorato. È una parola grossa, ma sotto qualcosa c’è. È abbastanza bravo a nasconderlo, ma conoscendolo c’è dell’interesse“. E sottolinea come si sia aperto solo con Nikita, instaurando con lei un profondo rapporto: “Non ha una persona con cui si è aperto, solo con Nikita. Per il resto con gli altri non ha questa cosa“.

