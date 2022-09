George Ciupilan, Sara Manfuso:”È un bravissimo ragazzo ma…”/ Rischio nomination?

George Ciupilan concorrente dl Grande Fratello Vip 2022

George Ciupilan da Il Collegio al Grande Fratello Vip 2022. Tra i concorrenti di quest’anno c’è anche il giovane influencer che si è fatto conoscere dal grande pubblico partecipando a diversi docu-reality. Prima c’è stato “Il collegio” dove ha dimostrato il suo caratterino non proprio incline alle regole e poi “La caserma”. Ora è arrivato il momento di raggiungere il grande pubblico visto che è stato scelto tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. In passerella poco prima di varcare la famosa porta rossa, il ragazzo ha detto: “Ho più di 2 milioni di follower sui vari social. Mi piace questo mondo, sono egocentrico e mi aiuta anche tanto con le ragazze, devo dire. Forse qualcuno si ricorda di me per il Collegio, la Caserma. Ho fatto veramente di tutto. Ho fatto casini, ho litigato”.

Eppure nella casa in questi primi giorni appare spento e spesso defilato dal resto del gruppo. Ad accorgersene è Sara Mancuso che si è confidata con Eleonoire Ferruzzi dicendo: “è un bravissimo ragazzo ma, essendo molto timido, ha paura che non possa sentirsi a proprio agio in un contesto caratterizzato da forti personalità ed è per questo che vorrei aiutarlo ad aprirsi di più”.

George Ciupilan e il rapporto con il padre

Pur essendo giovanissimo, George Ciupilan ha vissuto una infanzia difficile. A raccontarla è stata proprio li: “io sono nato in Romania. Mamma e papà non andavano tanto d’accordo. Infatti quando avevo un anno, si sono separati. Fino a sei anni sono stato con mia nonna. Poi ho visto per la mia prima volta, mia madre a otto anni, che all’insaputa di mio padre mi ha portato in Italia. In Italia è iniziata la mia seconda vita. I rapporti con mio padre? Adesso praticamente non ci parliamo più. Dopo tutto quello che ho passato, questo è il mio riscatto”.

I rapporti con il papà non sono stati dei migliori: “con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo. Quando avevo otto anni mia madre con la scusa di una pizza mi ha portato fuori. Quando ho capito che stavo andando con lei in Italia. Ero pazzo di gioia. C’era un rischio molto alto che mio padre potesse fare qualcosa di folle, così avevano deciso di nascondermi in posti diversi. Prima a Venezia, poi a Genova, da amiche di mia madre. Passato un po’ di tempo, mi sono stabilizzato in provincia di Savona con mamma e il suo nuovo uomo. Sono anni ormai che non lo sento. I ricordi mi fanno troppo male. Rivederlo potrebbe farmi crollare il mondo addosso”.











