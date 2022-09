George Ciupilan chi è il concorrente Grande Fratello Vip/ Dal Collegio a La Caserma. Il difficile passato

George Ciupilan al Grande Fratello Vip 7: il boom con Il Collegio e La Caserma

Gli indizi delle ultime settimane si sono fatti sempre più insistenti, ora però sono divenuti realtà: George Ciupilan è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Il giovane influencer e tiktoker è uno dei Vipponi su cui Alfonso Signorini ha voluto scommettere per questa nuova edizione, al via da questa sera. Il suo nome potrebbe non essere così conosciuto ai più, eppure ha un ottimo seguito tra i giovanissimi. Non solo per le cifre da capogiro che vanta su TikTok e Instagram (i suoi profili sono seguitissimi e lui è molto attivo sui social), ma anche per il successo conquistato in tv.

George Ciupilan è stato infatti protagonista nei reality show simbolo di Rai2: prima in Il Collegio e, a seguire, in La Caserma. Sul piccolo schermo si è fatto subito conoscere per il suo carattere determinato ed intraprendente ed ha subito conquistato il cuore dei suoi fan più giovani. Tuttavia, dietro il successo in tv, si cela una storia familiare piuttosto travagliata, che racconta di un vero e proprio riscatto dopo gli anni bui della sua infanzia.

George Ciupilan e il difficile passato: “Con papà sono stati anni orrendi“

George Ciupilan aveva ripercorso la sua difficile storia in una lunga intervista al settimanale Chi: “I miei genitori si sono separati quando avevo un anno. Mamma Marilena è venuta in Italia a cercare lavoro e io sono rimasto con mio padre Gigi. Con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo”. La svolta è arrivata con l’approdo in Italia, dove ha iniziato a vivere con la madre.

E proprio in Italia ha iniziato a seguire la sua strada verso il riscatto, verso la felicità: “Una sera ho guardato Il Collegio su Rai2 e ho detto a mia madre: ‘Faccio il casting, mi prendono mamma, vedrai’. Lei, che in quel momento faceva piccoli lavoretti, mi ha risposto: ‘Vai, sono con te’”. Da quel momento la sua vita è cambiata in modo significativo: è arrivato infatti il successo in tv e, ora, la chiamata di Alfonso Signorini. Il conduttore ha voluto puntare su di lui e sulla sua storia, che sicuramente verrà raccontata e condivisa con i suoi coinquilini nella Casa di Cinecittà.

