Gerardina Trovato/ “Vivo con 80 euro e vogliono interdirmi” (Live Non è la D’Urso)

Gerardina Trovato a “Live Non è la D’Urso” nella puntata di oggi per raccontare il suo dramma. La cantautrice si confesserà parlando della sua grave situazione, non solo economica, visto che vive in Sicilia, con 80 euro al mese, andando avanti grazie all’aiuto della Caritas. Inoltre avrebbe superato le sue dipendenze dai farmaci, ma c’è un altro problema. «Vogliono farmi interdire». Poi c’è la grande delusione per essere stata esclusa dal Festival di Sanremo, che poteva rappresentare una chance di rinascita dopo depressione, malattie e debiti. Dunque l’ennesima sconfitta. Un racconto choc, dunque, quello di Gerardina Trovato, che nei giorni scorsi ha parlato della sua situazione in un’intervista a Il Messaggero. La rottura con la casa discografica di Caterina Caselli ha coinciso con il suo allontanamento dalla madre. «Non vuole aiutarmi perché dice che ho bruciato tutto con la droga e i vizi, ma non è vero. Ora devo chiedere aiuto agli estranei», ha raccontato la cantautrice siciliana di 52 anni.

GERARDINA TROVATO CHOC: “VIVO CON 80 EURO E VOGLIONO INTERDIRMI”

Gerardina Trovato ha raccontato di non aver mai avuto un bel rapporto con la madre, che le avrebbe creato dei problemi. «Quando è morto mio papà, nel 2006, io già non me la passavo bene». Lei l’avrebbe liquidata con 50mila euro, facendole credere che quella fosse la sua eredità. «Quei soldi erano la mia unica fonte di sostentamento e, non guadagnando più, con gli anni sono finiti. Ora che lei non vuole aiutarmi devo chiedere aiuto agli estranei, ma chi presta del denaro poi lo rivuole». Intanto è tornata in Sicilia, dove ha potuto prendere una casa in affitto grazie all’aiuto di Caterina Caselli. «Mi ha dato i soldi per pagare l’affitto di casa, altrimenti sarei finita per strada. Adesso sono finiti anche quelli. La Caritas mi dà 80 euro al mese». Nel 2015 aveva avuto una seconda chance con Music Farm, il reality di Simona Ventura, venendo però eliminata alla seconda puntata. Dopo poco ha cominciato a soffrire di una nevrosi ossessivo-depressiva: «Ho perso chili e capelli, ero paralizzata a letto».

GERARDINA TROVATO, LA MADRE REPLICA: “L’HO SEMPRE AIUTATA”

Gerardina Trovato si fece conoscere con “Ma non ho più la mia città” al Festival di Sanremo del 1993. Si piazzò al secondo posto dietro Laura Pausini. L’anno successivo invece si fermò al quarto posto con “Non è un film”. Ora era pronta a tornare all’Ariston, ma è stata esclusa dall’edizione del 2020. Tornata in Sicilia dopo essere stata costretta a vendere l’abitazione di Roma, l’ha vissuta come l’ennesima sconfitta. «Ci sono rimasta male, anche perché era stata la Rai a cercarmi. Da lì sarebbe ripartita la mia carriera. Il problema è che sono sola, senza una casa discografica. E non ho soldi nemmeno per registrare le mie canzoni». Intanto la madre Agata Russo, tramite il suo legale, l’avvocato Alberto Finocchiaro, ha chiarito la sua posizione riguardo il presunto abbandono sofferto dall’artista etnea. Ha fatto sapere, come riportato da siracusanews, che Gerardina Trovato «ha sempre goduto del continuo e pronto supporto morale ed economico da parte della sua famiglia ed in particolare della madre, la quale ha sostenuto negli anni ingentissime spese».



