Gervinho in Qatar?/ Calciomercato: firma sul gong ma si attende la federazione

C’è un caso di calciomercato che si è venuto a creare nelle ultime ore, nelle battute conclusive della finestra di riparazione 2020. Il protagonista della vicenda è Gervinho attaccante del Parma, che ha deciso di lasciare allo scadere la compagine emiliana, per volare in Qatar. L’ex Roma avrebbe infatti firmato un contratto con l’Al-Sadd, anche se il trasferimento non è ancora effettivo ed ufficiale. Allo stato attuale delle cose, come riferisce il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, e il portale Virgilio Sport, Gervinho ha firmato già il proprio contratto con la compagine araba, portando a termine tutte le pratiche richieste. La sottoscrizione è giunta entro le ore 22:00 italiane di ieri, venerdì 31 gennaio, che è anche il termine di scadenza per le trattative riguardanti il calciomercato qatariota. Come ricorda Virgilio, però, la firma del giocatore non è sufficiente, in quanto è necessario, ovviamente, anche l’approvazione dei due club.

GERVINHO IN QATAR? IL COMMENTO DI D’AVERSA

Sembra che il lasciapassare del Parma sia giunto in tempo, mentre quello dell’Al-Sadd, oltre la scadenza delle ore 22:00 di cui sopra. Bisognerà quindi capire se la federazione di calcio del Qatar approverà o meno il trasferimento e di conseguenza sono attesi segnali “di fumo” nelle prossime ore. Gervinho ha vissuto una seconda giovinezza al Tardini, e in un anno e mezzo ha siglato undici marcature, fra cui sei nella metà stagione attuale. L’offerta dell’Al-Sadd era però di quelle ricche e difficili da rifiutare, in quanto al giocatore andrebbe un ricco stipendio per un triennale, mentre nelle casse del Parma finirebbero ben 5 milioni di euro. Il tecnico del Parma, D’Aversa, nella conferenza stampa di ieri, ha spiegato: “Gervinho non è convocato perchè non si è presentato alle ultime tre sedute di allenamento. Ha fatto pressione per andare via quindi penso che sia stato venduto”.

