Probabili formazioni Juventus Parma/ Quote, Higuain e Ramsey in ballottaggio

Juventus Parma si gioca alle ore 20.45, quando le due formazioni daranno vita al posticipo di prima serata della ventesima giornata di Serie A. Maurizio Sarri, dopo avere conquistato il simbolico titolo di Coppa Italia vincendo all’Olimpico contro la Roma, vuole proseguire la marcia a ritmo scudetto della sua Juventus, ma dovrà stare attento al Parma di Roberto D’Aversa che grazie alla vittoria contro il Lecce ha chiuso l’andata a ridosso della zona Europa League e proverà a stupire anche allo Stadium, dove gli emiliani non avranno alcunché da perdere. Eccovi allora tutte le notizie sulle probabili formazioni di Juventus Parma a qualche ora dal match.

PRONOSTICO E QUOTE

Vediamo anche il pronostico su Juventus Parma, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono nettamente favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è proposto alla quota di 1,22. Si sale poi a 6,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X), infine una vittoria esterna del Parma varrebbe ben 13,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PARMA

LE MOSSE DI SARRI

Le probabili formazioni di Juventus Parma ci dicono che avremo il modulo 4-3-1-2 per Maurizio Sarri, ma naturalmente resta da capire se Dybala agirà alle spalle di Cristiano Ronaldo e Higuain nel tridente di lusso oppure se verrà avanzato al fianco di CR7, a discapito del Pipita e in favore di Ramsey che diventerebbe in questo caso il titolare sulla trequarti. A centrocampo è ancora squalificato Bentancur e al suo posto al fianco di Pjanic e Matuidi dovrebbe dunque giocare Rabiot, ma spera pure Bernardeschi, infine in difesa si segnala un ballottaggio a sinistra fra Alex Sandro e Danilo (con il primo favorito), mentre in mezzo è “obbligata” la coppia Bonucci-De Ligt davanti a Szczesny considerate le assenze di Chiellini e Demiral. Cuadrado infine sarà il terzino destro.

LE SCELTE DI D’AVERSA

Qualche dilemma ancora per Roberto D’Aversa nelle probabili formazioni di Juventus Parma. In particolare l’allenatore emiliano deve decidere cosa fare in attacco, dove ha come unica certezza il futuro bianconero Kulusevski, mentre gli altri vanno tutti gestiti essendo reduci da vari problemi fisici. Si può comunque puntare su un tridente titolare che vedrebbe in azione Inglese e Gervinho oltre al talento svedese. A centrocampo si segnala invece un dubbio tra Barillà che rientra dalla squalifica e il nuovo acquisto Kurtic per affiancare Hernani e Kucka, d’altronde potrebbero pure giocare entrambi se D’Aversa optasse per un più tranquillo 4-4-2 al posto del 4-3-3. Sembra invece già tutto definito in difesa, dove ci attendiamo il quartetto con Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo da destra a sinistra davanti al portiere Sepe.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, C. Ronaldo. All. Sarri.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Coccolo, Emre Can, Bernardeschi, Pjaca, Douglas Costa, Higuain.

Squalificati: Bentancur.

Indisponibili: De Sciglio, Chiellini, Demiral, Khedira.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D’Aversa.

A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Laurini, Pezzella, Brugman, Scozzarella, Grassi, Barillà, Siligardi, Cornelius.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Karamoh.



