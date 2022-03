Gf Vip 2021, Endemol “Quando finisce si percepisce un vuoto”/ “Un grazie a Signorini”

Si è chiusa nella giornata di ieri l’edizione da record del Gf Vip 2021, uno show che ha regalato ascolti super attirando l’attenzione del web e dei social: “Dopo 183 giorni, 4.500 ore di diretta tv e 49 puntate di prime time, ieri sera abbiamo spento le luci della Casa di Cinecittà, concludendo un’edizione incredibile con ottimi ascolti e una fedeltà costante, durata ben sei mesi, da parte del pubblico”, sono le parole Leonardo Pasquinelli, CEO di Endemol Shine Italy, azienda che produce da 22 anni il reality show di Canale 5. La finale di ieri ha registrato i più alti ascolti degli ultimi cinque anni, nonché il miglior risultato della stagione con il 26.1 per cento di share e 3.659.000 spettatori, con picchi del 54.6% durante le fasi in cui è stata decretata vincitrice Jessica Selassiè.

“Quando il GF finisce – ha proseguito Pasquinelli – si percepisce una sorta di vuoto perché chi l’ha seguito perde un argomento di discussione e una compagnia quotidiana. Questo succede perché il formato è solido, unico, si adegua al cambio delle relazioni sociali e trova sempre il linguaggio giusto per raccontare ogni tipo di storia. Proprio come è successo in quest’ultima edizione la cui lunghezza ha influito sulla dinamica stessa degli accadimenti, rendendo il programma ancora più forte e facendolo diventare il miglior esempio di programmazione flessibile e integrata nel palinsesto”.

GF VIP, EDIZIONE 2021 DA RECORD. ENDEMOL: “SIAMO ORGOGLIOSI”

Pasquinelli si è voluto complimentare con il suo team, nonchè con Canale 5 ed Alfonso Signorini “Che, quasi tre anni fa, ha creduto in questa avventura mettendoci idee, passione e la sua capacità di raccontare gli avvenimenti con attenzione ai dettagli, sapendo essere pungente e ironico all’occorrenza”.

Quindi il Ceo di Endemol ha aggiunto e concluso: “Siamo orgogliosi di creare lavoro per tanti e intrattenimento per milioni di persone. E di aver continuato a farlo nonostante il persistere della pandemia. Grazie, quindi a tutti quelli che lo hanno reso possibile: la squadra Endemol Shine Italy, dagli autori, alla regia, alla produzione e tutti i reparti. Grazie a Canale5, che crede e che investe sul format GF come se non avesse 22 anni, e grazie ad Alfonso, oramai parte della famiglia di Grande Fratello”.

