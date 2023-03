GF Vip: accuse choc ad Oriana Marzoli: “76 denunce in Cile”/ La verità della showgirl

Oriana Marzoli “bandita” dal Cile: clamorosa fake news ai danni della finalista del GF Vip

Il gusto personale è quanto mai vario per l’attuale edizione del GF Vip: azzardare un pronostico a ridosso della finale del reality risulta difficile, ma è indubbio come tra i protagonisti più seguiti spicchi il nome di Oriana Marzoli. La showgirl venezuelana ha saputo conquistare il pubblico televisivo con la sua verve, energica quando serve ma anche dolce all’occorrenza. Il suo percorso non è stato però immune a discussioni e circostanze controverse, complice la maggiore esposizione che implica il GF Vip.

Per Oriana Marzoli, nel corso delle settimane, le difficoltà non sono state relative unicamente alla Casa del GF Vip. Il web ha più volte veicolato e reso virali notizie e speculazioni, prontamente sfatate e tacciate come fake news. Tra le ultime novità in tal senso, è spuntata una vera e propria notizia shock; secondo alcune fonti, anche poco attendibili, Oriana Marzoli sarebbe stata espulsa dal Cile in seguito a ben 76 denunce a suo carico. Roba da criminali efferati o da latitanti internazionali; eppure la risonanza del web ha amplificando la notizia lasciando che diversi utenti cascassero nel tranello delle notizie farlocche. Fortunatamente, di recente è stato divulgato un video dove è proprio la showgirl venezuelana a parlare smontando in maniera categorica l’ennesima fake news nei suoi confronti.

Oriana Marzoli replica alle pesanti accuse: “76 denunce? Ma quando mai! In Cile…”

“Non sono una terrorista, non sono stata una terrorista, non ho ucciso nessuno. Dunque, come si possono mettere in giro notizie del genere? E’ tutto ridicolo, diffamatorio, senza senso e assurdo“. Inizia così la clip virale sui social e con protagonista Oriana Marzoli, attualmente al GF Vip. La showgirl venezuelana si riferisce proprio alla clamorosa e infondata accusa di aver ben 76 denunce pendenti con conseguente divieto di mettere piede in Cile: “In Cile ho anche vinto un reality“.

“E’ ovvio che se avessi ucciso qualcuno, non potrei rientrare in questo paese” – argomenta Oriana Marzoli nella clip, e aggiunge: “Se avessi messo una bomba nel Paese, capirei se non mi facessero entrare. Ma ragazzi, ho solo litigato con una persona in un reality!“. Stando a quanto dichiarato dalla showgirl venezuelana, è lecito credere che la fake news sia proprio partita dalla sua passata partecipazione ad un reality cileno, condita da discussioni piuttosto energiche con un altro concorrente. “76 denunce? Ma quando mai! Posso assicurarvi che non mi è mai arrivata nessuna denuncia, Mai! Ve lo giuro”. Conclude così Oriana Marzoli, ed è oggettivamente difficile credere che la sua non sia la pura verità.











