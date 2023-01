GF Vip, Antonella delusa da Edoardo Donnamaria/ “Aveva ragione Dana quando diceva…”

GF Vip, Antonella scettica su Donnamaria e Oriana: lo sfogo con Daniele

Dopo l’ennesimo allontanamento con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi si sfoga con Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 2022. La concorrente è infastidita e stranita dal comportamento del coinquilino, che si è riavvicinato a Oriana Marzoli scusandosi per averla nominata. Un avvicinamento proprio all’acerrima “nemica” di Antonella, che sintetizza così la questione: “Lui vuole rimanere in buoni rapporti con tutti qua, perché non è possibile che nomina una persona e io dico: ‘Abbiamo nominato la stessa persona’…“.

A seguire, come mostra il video pubblicato sul sito del reality, spiega a Daniele cosa l’abbia infastidita dell’avvicinamento del volto di Forum all’influencer venezuelana: “Stamattina si avvicina, si abbracciano. Mi fa: ‘È una persona a cui voglio bene’. Io faccio: ‘Io non sono fatta così: se nomino una persona, poi rimango sul punto’. Lui mi fa: ‘Ma noi siamo stati sempre amici’. Io dico: ‘Ma lo fate apposta allora?’. A me non interessa lei, ma come si comporta lui“. Dal Moro prova a fare una spiegazione a riguardo: “Credo che si sia dispiaciuto perché ha detto: ‘La nomino ma non è perché la odio’. Detto questo, io tanta amicizia tra Edoardo e lei non la vedo“.

Antonella contro Donnamaria: “Aveva ragione Dana quando diceva…“

Nel corso della chiacchierata, Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro giungono a una conclusione: l’amicizia tra Donnamaria e Oriana al Grande Fratello Vip 2022 è alquanto strana. “Una persona che ti dice più volte che sei un cane, tanto tua amica non è“, spiega Daniele, riferendosi all’epiteto che la Marzoli una volta usò per Edoardo. E la Fiordelisi replica: “Allora aveva ragione Dana quando diceva ‘sei il cane di Oriana’. Se non riesce a nominare una persona che poi ci si sente in colpa, ma che è? Qua sono tutti amici di tutti“.

Antonella è delusa ed infastidita da questo rapporto tra il suo Edoardo e Oriana, e va all’attacco della coinquilina: “Se fosse stata una donna a nominarla, e dopo si avvicinava, sai quella come urlava e sbraitava? Invece, visto che è Edoardo, è tutta calma. Io invece non capisco lui, quando fa determinate cose, perché le fa“. Daniele giunge dunque ad una conclusione: “Secondo me Edoardo manca di polso in tante occasioni, come con te. Non parlo solo di quando ha torto, ma anche di quando ha ragione“.











