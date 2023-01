GF Vip: Edoardo Donnamaria sull’amicizia con Oriana/ “Se Antonella non lo accetta…”

Edoardo Donnamaria chiarisce i motivi della nomination verso Oriana Marzoli

Le nomination sono spesso motivo di discussione al Grande Fratello Vip, specie quando ci sono importanti amicizie in balle. Ne sanno qualcosa Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli, in particolare dopo l’ultima puntata del reality. Il volto di Forum, a gran sorpresa, ha infatti deciso di nominare l’attrice venezuelana a dispetto del loro rapporto d’amicizia. Dopo il confronto dei giorni scorsi, Edoardo è tornato a parlarne ma in altri termini, in una sorta di sfogo con Nikita Pelizon.

In una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria, incalzato da Nikita Pelizon, argomenta sui motivi che lo hanno portato a nominare Oriana Marzoli nonostante l’amicizia. “Se l’ho fatto per me? No, ho visto delle cose che non mi sono piaciute e spero che così non le faccia più… Sicuramente non l’ho fatto per Antonella“. L’attenzione si sposta dunque su Antonella Fiordelisi, da sempre poco felice del rapporto particolare tra il fidanzato e la showgirl venezuelana. “Non faccio le nomination per Antonella, se lei non accetta che io possa volere bene ad Oriana è un problema suo“.

Edoardo Donnamaria, nomination per Oriana come vendetta contro Antonino Spinalbese?

La serenità tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi potrebbe essere nuovamente minaccia dalla figura di Oriana Marzoli. Da una delle ultime clip pubblicate dal Grande Fratello Vip, dalle parole di Edoardo si evince il ritorno delle polemiche della fidanzata in merito al suo rapporto di amicizia con la showgirl venezuelana. Il volto di Forum ha infatti affermato di non voler mettere in discussione l’affetto per Oriana solo per il dissenso di Antonella, ma incalzato nuovamente da Nikita Pelizon lancia un messaggio enigmatico: “Io non faccio l’amico…Faccio solo un nome, Antonino, punto“.

Le parole di Edoardo Donnamaria alimentano la curiosità di Nikita Pelizon, che a quel punto cerca di comprendere meglio le reali ragioni del giovane che sembrerebbero partire da un risentimento verso Antonino Spinalbese: “Quindi, è una vendetta?“. Edoardo però nega questa possibilità, spiegando: “Non è una vendetta, io lo accetto e non mi permetterei mai. Se io sto molto con Oriana? Nelle ultime settimane passo poco tempo con lei, è da capodanno“. Il fidanzato di Antonella Fiordelisi sembra dunque girare intorno alla questione, senza scendere nel dettaglio del perchè abbia tirato in ballo Antonino nel merito del suo rapporto con Oriana Marzoli.











