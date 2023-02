GF Vip: Antonella Fiordelisi in lacrime per Edoardo/ “Non funziona così l’amore…”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, continua il tira e molla al GF Vip

Parlare di “nuova” crisi per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al GF Vip potrebbe risultare ripetitivo, ma di fatto il tira e molla per la coppia sembra una costante destinata a durare per l’intera edizione del reality. I due sono stati protagonisti negli ultimi mesi di momenti di grande emozione e vicinanza, ma anche di altrettanti battibecchi piuttosto infuocati. Si sono lasciati e ripresi più volte e, stando alle ultime immagini e clip, per il giorno di San Valentino pare sia arrivata l’ennesima chiusura definitiva.

Edoardo Donnamaria lascia Antonella a San Valentino: "Non ti voglio più vedere"

A lamentare malessere e voglia di serenità questa volta è Antonella Fiordelisi, stufa dei comportamenti di Edoardo e in particolare per quello che è accaduto proprio nel giorno dedicato agli innamorati. La giovane si è infatti lasciata andare ad un sentito sfogo per via della mancanza di interesse di Edoardo Donnamaria per il giorno di San Valentino: lei si sarebbe aspettata delle carinerie e gesti in più ma la realtà dei fatti è stata ben diversa. “Mi sono fatta un film con Edoardo: oggi mi aspettavo una sorpresa, qualcosa, invece abbiamo litigato”. Inizia così lo sfogo di Antonella Fiordelisi con Martina Nasoni, chiaramente riferito al suo fidanzato.

Gianluca Benincasa: "Io stalker di Antonella Fiordelisi? Rovinata la mia immagine!"/ "I suoi genitori hanno…"

Antonella Fiordelisi rassegnata su Edoardo Donnamaria: “Non è la persona giusta…”

“Purtroppo lui non è la persona giusta: anche se siamo innamorati non possiamo stare insieme, ci facciamo del male“. Sembra quasi rassegnata Antonella Fiordelisi nel suo discorso con Martina Nasoni, riferito all’ennesima discussione con Edoardo Donnamaria e alle poche attenzioni ricevute per San Valentino. “Non funziona così l’amore”, ha aggiunto la giovane, con il viso coperto per nascondere le lacrime e confortata da altri coinquilini. In particolare, Martina Nasoni ha cercato di darle manforte affermando di comprendere alla perfezione le sue sensazioni.

Gianluca Benincasa: "Antonella Fiordelisi? Accordo per farla entrare da single al GF Vip"/ "Ne sono pentito"

In soccorso di Antonella Fiordelisi, rannicchiata sul divano in preda all’ennesima crisi d’amore per via di Edoardo Donnamaria, sono arrivati anche Matteo e Sarah Altobello. Quest’ultimi hanno cercato di confortare la giovane, spronandola a non gettare al vento il suo percorso e di provare a cambiare le sorti del rapporto senza degenerare in questo modo. Dal canto suo però, Antonella questa volta è sembrata piuttosto netta e la sofferenza accumulata soprattutto nelle ultime settimane potrebbe portare definitivamente alla deriva la sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA