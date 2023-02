GF Vip, Antonella Fiordelisi insultata dall’esterno/ Martina Nasoni: “Frasi pesanti!”

GF Vip, Antonella Fiordelisi insultata dall’esterno: Martina Nasoni la difende

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 Antonella Fiordelisi è finita nel mirino di alcuni fan del programma che, fuori dalle mura di Cinecittà, le avrebbero rivolto urla e frasi poco lusinghiere. Su Twitter sta infatti circolando un video in cui si vedono Antonella, Matteo Diamante, Sarah Altobello e Martina Nasoni chiacchierare in giardino e, come testimoniano le parole di Martina, negli istanti precedenti sarebbero arrivati insulti dall’esterno contro la schermitrice campana.

Alcuni fan, infatti, l’avrebbero attaccata con le seguenti parole: “Antonella fai schifo“. Frase che ha subito ricevuto la pronta condanna della Nasoni, che ha preso le difese della coinquilina: “‘Antonella fai schifo’ è pesante, è una mancanza di rispetto ragazzi. Io capisco tutto, capisco che fate il tifo per chi volete, però ste frasi sono pesanti, non sono carine. Tanto quanto pretendete rispetto qui dentro tra concorrenti, portatelo anche da fuori perché non è per niente bello. Soprattutto per una persona che sta qua da mesi e che l’unica cosa che si sente dire sono ste cose“.

Antonella Fiordelisi e Martina Nasoni: l’amicizia nata nella Casa

Antonella Fiordelisi si sta rivelando sempre più concorrente cardine di questa edizione del Grande Fratello Vip 2022. Sin dall’inizio di questa edizione ha fatto parlare di sé per il suo carattere schietto, per la sua relazione tormentata con Edoardo Donnamaria, per le litigate con i coinquilini, da Oriana Marzoli a Edoardo Tavassi. Messasi sempre in gioco, ha deciso di dare tutta se stessa anche a costo di dividere il pubblico che, sin dall’inizio, si è schierato dalla sua parte o ne ha preso categoricamente le distanze.

Nella Casa, però, in questi giorni Antonella può contare proprio sul supporto di Martina Nasoni. L’ex fidanzata di Daniele Dal Moro, con il quale è in rotta di collisione, si è sin da subito avvicinata alla Fiordelisi instaurando con lei un rapporto di amicizia. E lo dimostra anche la sua presa di posizione contro le urla e gli insulti proveniente dall’esterno della Casa. Sul web molti plaudono l’intervento della Nasoni in difesa della coinquilina, ringraziandola per aver lanciato un messaggio all’insegna del rispetto.













