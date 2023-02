GF Vip: Antonella Fiordelisi, parole forti contro Micol/ “Ora fa la santa, ma prima…”

Antonella Fiordelisi, un fiume in piena al GF Vip contro Micol Incorvaia: “Anche da ubriachi…”

Antonella Fiordelisi continua a rendersi protagonista di sfuriate e sfoghi non sempre condivisibili nella Casa del GF Vip. L’ultima ad essere bersagliata è stata Micol Incorvaia, soprattutto dopo la discussione avvenuta nel corso dell’ultima diretta. La showgirl si è sfogata con il suo fidanzato Edoardo Donnamaria, che tra l’altro ha avuto dei trascorsi sentimentali proprio con l’attuale compagna di Edoardo Tavassi. “Lei è una persona che ti sei sc**ato svariate volte, anche da ubriachi, che è successo che te l’ha data la sera appena ti ha visto…”

GF Vip, Stefano Fiordelisi: l'appello del padre di Antonella/ "Fatele una sorpresa!"

Non usa mezzi termini Antonella Fiordelisi nel suo sfogo con Edoardo Donnamaria sul conto di Micol Incorvaia. Ripercorrendo i suoi trascorsi sentimentali, chiama in causa alcuni aneddoti che, a suo dire, le sarebbero stati rivelati proprio dal volto di Forum: “Sono tutte cose che mi hai detto tu: non come fa quella santarellina. Voglio sapere come mai adesso, che ci sei stato insieme, me ne ha dette di tutti i colori, mi offende e mi provoca in continuazione. Parla male di me col microfono senza che tu dica nulla; anzi, la elogi in puntata“.

Edoardo e Antonella, nuova crisi al GF Vip per Micol/ "È mia amica, non mi allontano", lei sbotta!

Antonella Fiordelisi e le pesanti dichiarazioni su Micol Incorvaia al GF Vip: la reazione del web

Le parole al veleno riferite a Micol Incorvaia e proferite da Antonella Fiordelisi si tramutano dunque nell’ennesima protesta contro l’atteggiamento di Edoardo Donnamaria, reo di aver elogiato la sorella di Clizia Incorvaia come amica. “Mi provoca in continuazione e tu stai li ad elogiarla: sono io la tua fidanzata!“. Tuona così la concorrente campana, con Edoardo Donnamaria inerte rispetto all’ennesima sfuriata della fidanzata che, nel frattempo, ha attirato l’indignazione del web.

Antonella Fiordelisi, l'ex Gianluca: "Si è preparata copioni e frasi in latino"/ "Per non sembrare stupida…"

Le esternazioni di Antonella Fiordelisi sui trascorsi sentimentali tra Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia non sono passate inosservate al severo giudizio dei social. Gli appassionati del GF Vip hanno trovato fuori luogo oltre che offensive le dichiarazioni della giovane campana. In particolare, molti hanno sottolineato come in quanto donna non avrebbe dovuto utilizzare tali argomentazioni per motivare le sue recriminazioni nei confronti del fidanzato, Edoardo Donnamaria. Tirare in ballo il passato è quindi risultato per molti utenti del web di cattivo gusto, e le ripercussioni potremo presto osservare nel corso della prossima puntata del GF Vip.











© RIPRODUZIONE RISERVATA