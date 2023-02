GF Vip: lite furiosa tra Oriana Marzoli e Sarah Altobello/ Gestaccio verso la sorella

Oriana Marzoli e Sarah Altobello, faccia a faccia dopo le dichiarazioni della sorella

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata da diversi momenti degni di nota, tra le solite baruffe e imperdibili colpi di scena. In particolare, al centro della scena c’è stata una particolare sorpresa per Sarah Altobello, vittima del televoto prima di essere ripescata grazie all’esito del bussolotto. La showgirl ha ricevuto la visita della sorella che ha deciso di aprire gli occhi all’attuale concorrente del GF Vip.

La sorella di Sarah Altobello, osservando le dinamiche del reality dall’esterno, ha scelto di vuotare il sacco rispetto a degli atteggiamenti poco amichevoli avvenuti alle spalle della concorrente del GF Vip, provocando non pochi dissapori e strascichi. Dopo la puntata infatti, la showgirl ha avuto un faccia a faccia proprio con Oriana Marzoli, additata di essere tra le persone che più di altre sembrano fare buon viso a cattivo gioco. “Quello che dice tua sorella te l’ho detto 3mila volte, che non prendi mai una posizione. Non ti è mai stato detto? Stai mentendo, sei bugiarda!”.

Inizia così lo scontro infuocato tra Sarah Altobello e Oriana Marzoli, con la prima che grazie al contributo della sorella ha scoperto come la showgirl venezuelana non sia stata sempre veritiera e leale nei suoi confronti. Nonostante il tentativo di Alberto De Pisis di mettere in evidenza come effettivamente quel pensiero di Oriana fosse già noto, Sarah Altobello non ha voluto sentire ragioni: “Io non ti ho mai fatto mancare la mia amicizia. Io per te ho sempre avuto quell’occhio di riguardo, e tu lo sai“.

Stessa posizione netta e ferma per Oriana Marzoli, convinta di come la sorella di Sarah Altobello non abbia portato nessuna notizia sconvolgente dato che il suo pensiero era già noto. “Tua sorella si è dimenticata di dire che dentro il van ho detto che non prendi posizione ma che comunque ti voglio bene”. Dopo queste parole, la venezuelana si è lasciata andare al noto “gesto dell’ombrello”, palesemente rivolto alla sorella della showgirl. “Pensate sempre di avere ragione voi, ma per me non sbaglio: io nelle mie sensazioni non mi sbaglio Oriana”. Risponde così Sarah Altobello, ma la lite si spegne con la commozione reciproca: “Io per te provo bene, ti ascolto: ci sono e non provo astio“.











