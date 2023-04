GF Vip: Antonella Fiordelisi “punge” gli haters sui social/ “Siete ossessionati!”

Antonella Fiordelisi al centro della scena anche dopo il GF Vip: gli odiatori sono ancora in agguato

Spente le luci dei riflettori all’interno della Casa del GF Vip, i protagonisti dell’ultima edizione sono passati a dominare la scena direttamente sulle piattaforme social. Inevitabile che le dinamiche e il seguito guadagnati nel corso dell’esperienza non avessero una eco anche nel mondo digitale. Tra gli ex vipponi che continuano a far discutere spicca Antonella Fiordelisi, spesso in prima linea quando si tratta di lanciare frecciatine o partecipare a dissing sul web.

L’ultimo intervento di Antonella Fiordelisi sui social è stato dedicato direttamente ai suoi detrattori – alias haters nel contesto web – rei di perseverare in offese e insulti nei suoi confronti anche dopo il GF Vip. L’invettiva contro gli odiatori della rete è stata pubblicata su Tik Tok; un video dove la showgirl si lascia andare ad un vero e proprio sfogo contro chi continua a parlare male di lei. “Quando non hanno altri argomenti se non Antonella“, questa la scritta posta sul video, con tanto di didascalia: “Che vita di ‘M’ “.

Antonella Fiordelisi e la simpatica frecciatina agli haters: “Ma che vita di mer*a avete?”

Il video pubblicato da Antonella Fiordelisi su Tik Tok assume la forma della frecciatina non solo per la scritta e per la didascalia; principalmente per il contenuto audio scelto. Infatti, l’ex concorrente del GF Vip ha lasciato che una voce preregistrata parlasse per lei. “Mamma mia, queste persone ossessionate da me che vita di mer*a fanno? Che sono così ossessionate…“. Nulla di più diretto, nonostante le parole non siano state pronunciate da lei in maniera diretta. Come anticipato, il riferimento di Antonella Fiordelisi è alla solita schiera di haters che sui social si divertono nel servirle offese e critiche anche per questiono ormai futili.

Chiaramente, al video pubblicato da Antonella Fiordelisi non hanno risposto unicamente i detrattori ma soprattutto i fan dell’ex concorrente del GF Vip. Buona parte di essi hanno cercato di spronarla a rendere vane tali critiche poco costruttive lasciano che le scivolino addosso. Altri invece hanno posto l’accento sulla sua realtà sentimentale impreziosita dal rapporto con Edoardo Donnamaria. I Donnalisi hanno dunque spronato la propria beniamina a coltivare ulteriormente il suo amore per l’ex volto di Forum senza dare troppo credito ad offese senza alcuno scopo.











