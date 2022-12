GF Vip, Antonella imita Oriana: è bufera sul web!/ Travolto anche Edoardo Donnamaria…

GF Vip, Antonella Fiordelisi imita Oriana Marzoli: l’imbarazzo della coinquilina

Al Grande Fratello Vip 2022 Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, recentemente protagonisti di una dura litigata, sono finiti nella bufera per due motivi differenti, e il pubblico non perdona. A scatenare le polemiche è l’imitazione che Antonella ha dovuto fare di Oriana Marzoli, nell’ambito del gioco di imitazioni voluto dal programma, in cui ogni concorrente ha dovuto imitare un suo coinquilino. La Fiordelisi si è presentata con una parrucca bionda, in mutande e reggiseno, e ha improvvisato una parlata in spagnolo nel tentativo di emulare l’accento dell’influencer venezuelana.

Tuttavia è incappata in una frase che non è affatto piaciuta ai più. Cercando di prendere una pallina, ha imitato Oriana nel tono di voce e, avvicinandosi ad Antonino Spinalbese, ha esclamato: “Amore dolce, hai visto? Prendo bene le palle. Abbiamo vinto“. Alla scenetta ha assistito anche la stessa Oriana che, seduta sul divano al fianco di Giaele De Donà, ha esclamato: “Pessima! Primo perché non ho mai parlato così ad Antonino“. E anche il web non ha apprezzato: “Che degrado Antonella! Non so come Edoardo non si vergogna di lei! Ridicola! Con la scusa dell’imitazione di Oriana si è strusciata Antonino! Non vedeva l’ora!“.

Tuttavia anche Edoardo Donnamaria è finito nel mirino del web per una frase pronunciata al Grande Fratello Vip 2022, sempre nell’ambito del gioco di imitazioni. Vedendo la sua Antonella Fiordelisi in mutande e reggiseno durante l’imitazione di Oriana Marzoli, l’avrebbe infatti apostrofata con un giudizio piuttosto discutibile. A riportare quanto accaduto è un utente di Twitter: “Antonella voleva imitare Oriana in mutande e reggiseno e EdoD: “Dai, non fare la tr*a”“.

Donnamaria non è nuovo a simili episodi. Anche negli scorsi giorni, infatti, ha utilizzato una parola poco lusinghiera per definire l’atteggiamento di Antonella con Antonino Spinalbese: “Una volta io sono stato malissimo e il giorno dopo Antonella ha fatto la Z**** con lui tutto il giorno. Ci ballava, si strusciava e gli faceva le carezze“.

Che degrado Antonella! Non so come Edoardo non si vergogna di lei! Ridicola! Con la scusa dell’imitazione si Oriana si è strusciata Antonino! Non vedeva l’ora!#GFvip #fuoriantonella pic.twitter.com/wCl88ECVwK — DeaNera 🇺🇦 Telecamere veritas! (@Loredana_Dana75) December 15, 2022

Antonella voleva imitare Oriana in mutande e reggiseno e EdoD: “Dai, non fare la tr*ia”………….#gfvip — Paola. (@Iperborea_) December 15, 2022













