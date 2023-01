GF Vip: Attilio Romita boccia i Gintonic, poco convinto da Antonino e Ginevra/ “Cosa è venuta a fare?”

Attilio Romita contro i Gintonic: “A questa storia non ci credo”

I dubbi e i retroscena sono all’ordine del giorno al Grande Fratello Vip, soprattutto quando si tratta di triangoli amorosi. In un video pubblicato nelle ultime ore Attilio Romita non si trattiene nel palesare, parlando con Nicole Murgia, tutti i suoi dubbi in merito alla veridicità del rapporto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. “Ti devo dire la verità, io a questa storia con Ginevra non ci credo. Lei a me ha detto che fuori c’è qualcuno; allora se c’è cosa sei venuta a fare”.

Ginevra Lamborghini/ "Antonino? È tenero. Mi sento benvenuta nel suo harem"

Le perplessità di Attilio Romita sulla relazione tra Antonino e Ginevra sarebbero dunque derivanti dalla presunta relazione fuori dalla casa della donna, a suo dire in contrasto con la vicinanza con l’ex fidanzato di Belen. “Occhi lucidi, sguardi intensi, lui che le dice comportati bene… Il fidanzato fuori c’era anche prima, di cosa stiamo parlando?“. Rispetto alle esternazioni del giornalista, Nicole Murgia si dimostra più restia nell’offrire la propria opinione in merito. Oltre a porre diverse domande all’interlocutore, sembra voler evitare di entrare nel merito del discorso con un proprio parere personale.

Luca Onestini contro Antonino e Nikita: "Persone piccole"/ "Lei fa tutto pur di andare avanti, mi fa schifo!"

Attilio Romita, forti dubbi sui sentimenti di Antonino Spinalbese

Nella clip pubblicata dal profilo ufficiale del Grande Fratello Vip, Attilio Romita continua il suo discorso con Nicole Murgia ponendo l’accento in particolare su Antonino Spinalbese. I dubbi in merito alla presunta relazione sentimentale tra il vippone e Ginevra Lamborghini partirebbe proprio dalla poca chiarezza dell’ex di Belen Rodriguez. “Io a questa storia che Antonino ha perso la testa per Ginevra non ci posso proprio credere”.

Nicole Murgia, tentando di limitare i propri commenti forse per la recente propensione proprio nei confronti di Antonino Spinalbese, cerca invece di capire se il problema sia anche il comportamento di Ginevra Lamborghini. “Dici che dipende anche da lei? Io non l’ho conosciuta…”. La risposta di Attilio Romita sembra però confermare quanto i suoi dubbi sulla coppia siano principalmente riferiti al ruolo di Antonino Spinalbese: “No, lei è molto intrigante: è una via di mezzo tra Oriana e te. E’ più plausibile dal punto di vista dell’effervescenza e più accettabile dal punto di vista dell’affidabilità. Quindi ci sta“.

Antonino Spinalbese innamorato di Ginevra?/ "Devo parlarci bene di una cosa e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA