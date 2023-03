GF Vip: chi sarà il vincitore?/ Il pronostico dei concorrenti: “Oriana…”

GF Vip, verso la finale: i protagonisti “svelano” il possibile vincitore

Gli appassionati del mondo del reality e non solo sono in hype totale per quelle che sono le battute finali del GF Vip. La finale è ormai ad un passo e i concorrenti rimasti in gara sono per metà certi di avere la possibilità di giocarsi le proprie carte per uscire trionfanti dalla rinomata porta rossa. Tra opinioni del web e statistiche aleatorie, gli autori del GF Vip hanno deciso di chiedere direttamente ai protagonisti un pronostico per la finale del reality.

Come riportato dalla pagina Instagram di The Pipol Gossip, ogni concorrente ancora all’interno della Casa più chiacchierata d’Italia è stato chiamato a dare il proprio giudizio rispetto a chi potrebbe essere il vincitore dell’attuale edizione del GF Vip. Confrontando tutte le preferenze, emerge un ex aequo clamoroso. La neo finalista Giaele De Donà ha scelto Edoardo Tavassi come possibile vincitore; stessa preferenza per Andre Maestrelli e, ovviamente, Micol Incorvaia.

Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli; per i concorrenti del GF Vip sono loro a dividersi le chances per vincere

Scorrendo le altre preferenze dei concorrenti del GF Vip – rispetto al pronostico sul possibile vincitore dell’attuale edizione – Edoardo Tavassi è riuscito a conquistare ben 4 preferenze su 9. L’ultima a sceglierlo come “preferito” è stata Oriana Marzoli. La showgirl venezuelana, chiaramente a sua insaputa, condivide lo stesso numero di voti offerti dai concorrenti del GF Vip; è stata infatti scelta come preferenza da Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Milena Miconi e Alberto De Pisis.

Il primo posto del podio, secondo i concorrenti del GF Vip, sarebbe dunque considerabile una poltrona per due. Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi sembrano dominare la scena come possibili vincitori del reality condotto da Alfonso Signorini e anche l’opinione del web sembra piuttosto schierata nella medesima direzione. La mosca bianca tra i voti – considerato che ben 8 su 9 sono andati a soli due concorrenti – è Alberto De Pisis. Quest’ultimo, in controtendenza, è stato scelto da Nikita Pelizon come preferenza per la vittoria finale.











