GF Vip: Daniele si scaglia contro Oriana per la sexy-classifica/ “Non la sopporto…”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, volano parole grosse per la classifica dei più belli

L’ultima diretta del Grande Fratello Vip ha regalato ai telespettatori nuovi scontri al vetriolo con i soliti protagonisti al centro dell’attenzione. Per l’ennesima volta, Daniele Dal Moro ha sbottato contro Oriana Marzoli per quello che sembrava un innocuo momento goliardico raccontato nel corso della diretta. La showgirl venezuelana, in compagnia di Nicole Murgia, ha stilato una classifica dei più belli del GF Vip, innescando una brusca reazione del veneto.

Nella scorsa puntata Alfonso Signorini ha scelto di mandare in onda una simpatica clip dove, Oriana Marzoli e Nicole Murgia, si sono divertite ad elaborare una personale classifica degli uomini più sexy del GF Vip. Tra risate e commenti goliardici, qualcuno però non l’ha presa benissimo: Daniele Dal Moro si è letteralmente scagliato contro la showgirl nel merito delle sue scelte, accusandola di giocare come suo solito con comportamenti e parole che non nutrono della sua stima e particolare comprensione: “Alfonso, che per Oriana sia primo Antonino e secondo Luca questo lo sappiamo!”

Il commento di Daniele Dal Moro alla clip con protagoniste Oriana Marzoli e Nicole Murgia ha generato una breve discussione, con strascichi che però sono poi andati ben oltre la diretta televisiva. La showgirl ha tentato una vana difesa al momento del dibattito: “Non è vero, questo era il podio di Nicole: il mio era Daniele, Luca Antonino!“. La giustificazione dell’attrice non sembra però aver trovato la comprensione di Daniele Dal Moro che risponde in maniera piuttosto eloquente: “Sai perché questa cosa è strana? Nicole appena entrata è venuta subito da me e mi ha messo al terzo posto, Oriana mi ha messo al primo ma è andata prima da Antonino e poi da Luca. Mi sembra che abbiano le idee un pò confuse sinceramente“.

Terminata la puntata del Grande Fratello Vip, l’ira di Daniele Dal Moro per la sexy-classifica di Oriana Marzoli non si è per nulla placata: “Lei è andata prima da Antonino e quindi è quello che le piace di più, e mi sta anche bene; ma deve avere l’onestà intellettuale di dirmelo. Quando le ho chiesto come mai voleva andare a dormire da Luca mi ha risposto che voleva solo sco**re: a me già lì mi erano cadute le gambe”. Lo sfogo di Daniele Dal Moro è poi continuato con toni sempre più infervorati: “Io non ho tante persone nella vita, ma io per quelle persone mi strappo il cuore. Se io devo scendere a compromessi per un contesto televisivo non ci sto, piuttosto me ne vado a casa mia: questa cosa non la sopporto!“.











