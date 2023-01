GF Vip: Davide Donadei, nuovi retroscena sull’ex Chiara Rabbi/”Io non potevo vivere…”

Davide Donadei ricorda la scelta di Chiara Rabbi: “Domani sono due anni…”

Davide Donadei è uno degli ultimi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip, ma non per questo il suo ruolo risulta marginale rispetto ai veterani. Il suo contributo nel programma ha fin da subito destato l’interesse dei telespettatori, in particolare per il recente passato sentimentale. L’ex volto di Uomini e Donne è infatti reduce dalla sofferta separazione da Chiara Rabbi, risalente alla scorsa estate. I due si erano conosciuti proprio grazie al programma di Maria De Filippi ma le cose non sono andate come sperato da entrambi.

Tra i motivi della separazione tra Davide Donadei e Chiara Rabbi ci sarebbero questioni di gelosia, come più volte accennato sia dall’ex tronista che da alcuni riferimenti sul web. La corteggiatrice ha però più volte ridimensionato la versione, in particolare con alcune recenti stories su Instagram. L’ex volto di Uomini e Donne è però tornato sulla questione all’interno della casa del GF Vip, proprio nelle ultime ore. Parlando con Nicole Murgia, Davide Donadei si è lasciato andare ad un pensiero quasi nostalgico, prima di accennare nuovamente agli attriti: “Domani sono due anni dalla mia scelta…”

Davide Donadei, parlando con Nicole Murgia, ha offerto nuovi retroscena relativi alla separazione da Chiara Rabbi, soprattutto in merito al periodo successivo. “E’ finita i primi di agosto: non c’eravamo neanche lasciati benissimo, più perché era lei che non voleva più un rapporto. Avrei voluto un rapporto pacifico ma lei ha iniziato ad odiarmi, punto”. L’ex tronista affibbia nuovamente a Chiara Rabbi buona parte delle colpe, soprattutto in riferimento alla piega poco felice del rapporto anche dopo la scelta di lasciarsi.

“Non c’erano motivi, più che altro per incompatibilità di caratteri e situazioni che io non potevo vivere…“. Queste le parole di Davide Donadei, parlando ancora della separazione da Chiara Rabbi. Le parole ambigue utilizzate dal concorrente del GF Vip non lasciano particolare spazio ad interpretazioni, le allusioni sembrano ancora riferirsi alle presunte manie di gelosia della ex fidanzata. Sul finire del discorso infatti, il riferimento diventa ancora più chiaro: “Se sta seguendo il mio percorso? Si, qualcosa l’avrà vista. Lei è molto particolare, è molto gelosa“.











