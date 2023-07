GF Vip, due ex concorrenti si sono fidanzati?/ L’indiscrezione e il mistero sull’identità

Dopo il GF Vip “sbocciano” nuovi amori: i rumor sulla “liaison segreta”

L’interazione “obbligata” che caratterizza l’esperienza del GF Vip ha dimostrato nel corso delle edizioni come tra determinati concorrenti possa nascere una particolare affinità. Tante sono le relazioni nate nel corso del tempo nella Casa più chiacchierata d’Italia, in particolare nell’ultima edizione. Da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, ad Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Ironia della sorte, entrambe le coppie citate sembrano essere arrivate irrimediabilmente ai ferri corti.

Ginevra Lamborghini finisce in ospedale: fan preoccupati/ "Non ce l'ho fatta..."

Non è detto però che una liaison debba nascere necessariamente sotto i riflettori del GF Vip; le amicizie che nascono nel corso dell’esperienza possono sfociare in un rapporto sentimentale anche settimane dopo l’esperienza. Tale aspetto è infatti tra le indiscrezioni più scottanti emerse nelle ultime ore; come riportato da 361Magazine, diverse voci parlano di una discreta vicinanza tra due ex concorrenti del GF Vip ma l’identità sembra essere abilmente celata dal mistero.

Daniele, Oriana, Micol e Giaele, "nessuna rissa" in Costa Smeralda/ I nuovi dettagli sulla vicenda

Mistero sull’identità dei due ex concorrenti del GF Vip: “Si frequentano già da un mese…”

Come racconta il portale, a lanciare l’indiscrezione sulla liaison tra due ex concorrenti del GF Vip sarebbe stata Deianira Marzano, nota influencer ed esperta di gossip. “Pare che questa coppia si frequenti già da un mese dopo alti e bassi, in gran segreto, non ci sono ‘prove’ perché appunto tutto è controllato in gran segreto… Gli unici a poter dare prove sono persone che lavorano e rischiano di perdere lavoro quindi noi, io e Amedeo Venza non ci permettiamo di postare nulla“.

Soleil Sorge, volano stracci con Oriana Marzoli/ Spunta il motivo della lite tra le ex Gfvip

Le parole di Deianira Marzano sui social – riportate da 361Magazine – mettono dunque in evidenza una nuova liaison tra due protagonisti del GF Vip sulla cui identità vigerebbe il massimo riserbo. Tanti sui social hanno azzardato nomi e possibilità, senza però che arrivassero effettive conferme tra ipotesi e pareri contrastanti. Sta di fatto che – sempre come racconta il portale – già qualche giorno prima Deianira Marzano e Amedeo Venza avevano lanciato un altro scoop che si ricollega all’ultimo emerso: “Scoop mio e di Amedeo Venza; non tutti sanno che dopo l’ultima festa di Chi due ex vipponi si sono visti ed hanno passato la notte insieme vicini vicini…“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA