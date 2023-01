Guendalina Tavassi, “Edo e Micol coppia fantastica”/”Antonella? Meno spocchiosa, ma…”

Guendalina Tavassi: “Per Edoardo e Micol vedo un futuro roseo”

Guendalina Tavassi, intervistata da Novella 2000, sembra dare senza riserve la propria benedizione alla coppia formata dal fratello, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due, impegnati al Grande Fratello Vip, hanno instaurato un rapporto che secondo l’ex vippona sarebbe destinato ad un futuro felice anche fuori dalla casa. “Credo siano una coppia fantastica: certo, c’è stato all’inizio qualche piccolo diverbio ma adesso li vedo sereni. Sono convinta che tra loro possa nascere qualcosa di davvero importante”. Proprio sui primi screzi, l’opinionista ha spiegato: “E’ successo a capodanno, quando lei ballava e lui l’ha presa in giro. Mio fratello non lo fa con cattiveria, è proprio così, è spiritoso. Per fortuna Micol questo lo ha capito e ha cominciato a scherzare con lui“.

Guendalina Tavassi sembra non avere dubbi sulle reali possibilità di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia di riuscire a costruire qualcosa di importante, soprattutto una volta terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip. “Storia d’amore duratura? Assolutamente si, ma non all’interno della casa del GF Vip. Edoardo non ama tanto esternare le sue relazioni davanti alle telecamere e i più attenti ricorderanno che lo ha fatto anche in casi precedenti. Lo stesso vale per Micol: è una donna riservata”. In ogni caso, la sorella di Edoardo Tavassi, lancia un messaggio importante sia per il fratello che Micol Incorvaia: “A Edoardo auguro di non perdere mai la verve che lo contraddistingue. Molto spesso in programmi a lunga durata la si potrebbe perdere. Quello che mi fa piacere è che sia Edoardo che Micol stiano facendo due percorsi separati seppur uniti dall’amore reciproco, diversamente da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi…“.

Nel corso dell’intervista rilasciata per Novella 2000, Guendalina Tavassi ha accennato alla presenza nella casa di Antonella Fiordelisi, confermando tutte le critiche da lei stessa avanzate dall’inizio del Grande Fratello Vip. “L’appellativo tontonella? Fin dalla prima puntata parlo male di Antonella. Nonostante si sia riavvicinata ad Edoardo il mio parere resta sempre lo stesso”. Non cambia dunque la posizione dell’opinionista, seppur confermando un cambio di strategia di Antonella Fiordelisi: “Negli ultimi giorni ha moderato il suo carattere egocentrico e spocchioso, perchè evidentemente ha capito che questo non è il modo per farsi amare dal pubblico“.

Le critiche senza veli di Guendalina Tavassi non si fermano però ad Antonella Fiordelisi. L’opinionista, incalzata sull’opinione generale in merito ai concorrenti del Grande Fratello Vip, ha spiegato: “Cosa penso degli altri concorrenti? Non ho particolari antipatie o simpatie: Edoardo Donnamaria mi sta simpatico ma chi mi ha sorpreso negativamente è George Ciupilan“. Sul ruolo dell’ex volto de Il Collegio ha argomentato dicendo: “E’ totalmente assente: potrebbero mettergli attaccato addosso uno sponsor come ai manichini. Non dice mezza parola, non interviene mai nei discorsi: ha deluso il pubblico perché abituato a vederlo sui social totalmente diverso, più espansivo”.











