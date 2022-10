GF Vip, Edoardo e Antonella è crisi “mi hai trattato male”/ “Facciamo passo indietro”

Grande Fratello Vip 2022: è lite tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Le nomination di ieri sera hanno scosso gli animi della Casa al Grande Fratello Vip 2022. Edoardo Donnamaria ha avuto un duro confronto con Antonino Spinalbese, così come Antonella Fiordelisi: l’idillio d’amore che sembrava essere sbocciato subisce ora una brusca battuta d’arresto. In puntata, infatti, George Ciupilan ha votato per Antonella accusata di aver trattato male Edoardo. Un fatto che ha portato i due “piccioncini” a un confronto post-puntata, dove la giovane ragazza ha palesato tutta la sua delusione per quanto accaduto.

Antonella Fiordelisi si dichiara ad Antonino Spinalbese/ "Mi piaci". Lui reagisce...

“Tutto mi aspettavo tranne che ti facessi influenzare da una frase di Ciupilan, questo di sicuro” confessa, rivolgendosi ad Edoardo e accusandolo di non averla difesa a dovere. Donnamaria sembra però avere un’opinione ben precisa della coinquilina, e glielo fa notare: “Ha detto la verità“. Antonella non crede alle sue orecchie e gli chiede: “Che ti ho trattato male?“. Edoardo appoggia il pensiero di George e conferma ulteriormente: “Sì, ha detto la verità“.

GF Vip, Antonino Spinalbese vs Edoardo Donnamaria/ "Sei un cazzon*, non hai le pall*"

Edoardo Donnamaria ad Antonella Fiordelisi: “Facciamo un passo indietro“

Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022 non vorrebbe passare per la cattiva della situazione, al punto che dice ironicamente ad Edoardo Donnamaria: “Ti ho trattato male, sei un piccolo angioletto innocente“. Il ragazzo però ribatte: “Ti ho detto angioletto? O ti ho detto pure che sei una stro*a?“. Il confronto, seppur pacato, lascia intendere come tra i due il filo si sia rotto. “Sono una stro*a ma non ti ho trattato male, è diverso” si difende la Fiordelisi.

Il coinquilino ritiene però di non aver ricevuto da lei un atteggiamento proprio piacevole, e appoggia nuovamente la presa di posizione di George Ciupilan in occasione delle nomination: “Beh, non mi hai trattato male, ma hai avuto delle omissioni che sicuramente non mi merito. Quindi secondo me lui ha detto la verità“. La coppia sembra ormai scoppiata, con Donnamaria che cerca di fare un passo indietro pur cercando di conservare un rapporto con lei: “Facciamo un passo indietro, ma siamo amici. Ti voglio bene, mi stai simpatica, carina e anche altro diciamo…“.

Antonella Fiordelisi, massaggio hot ad Antonino Spinalbese: "Bel sedere"/ Edoardo Donnamaria geloso!

Edoardo: “Ciupilan ha detto la verità”

Antonella: “Che ti ho trattato male?”

Edoardo: “Sì sì, ha detto la verità…” Edoardo guadagnando punti stasera.

Antonella sempre più glow down. #gfvip pic.twitter.com/qwfHUSgSgG — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 14, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA