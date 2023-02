GF Vip: Edoardo Tavassi, la “romantica” poesia per Micol/ “Se vai via, hai le corna!”

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: cena romantica con vena poetica

La prossima puntata del Grande Fratello Vip si appresta ad essere infiammata, tra le classiche baruffe che non possono mai mancare e un televoto dal difficile esito che vede coinvolta fra tutti anche Micol Incorvaia. La giovane è entrata nella Casa del GF Vip con il piglio giusto, mostrando senza filtri la sua verve e carattere che a quanto pare hanno fatto breccia anche nel cuore di un uomo, Edoardo Tavassi.

Per eludere la tensione per la possibile eliminazione di questa sera, proprio Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi si sono concessi nelle scorse ore una cena romantica a lume di candela, condita da momenti di grande dolcezza ma dove non è mancata la solita ironia che la coppia spesso ostenta. In particolare, il fratello di Guendalina Tavassi, ha scelto di cimentarsi in una nuova gag vestendo i panni del “poeta”, offrendo alla sua consorte una dedica alquanto colorita.

Edoardo Tavassi incanta Micol Incorvaia e il GF Vip a colpi di rime: “Avrei tante cose da dire…”

“Questo è un amore che viene e che va, si allontana e poi ritorna, ma resta il fatto che se te ne vai – tesoro mio – c’avrai le corna“. Inizia così il cantico di Edoardo Tavassi per onorare la presenza di Micol Incorvaia. Quest’ultima non riesce a nascondere l’ilarità, fingendo un teatrale pianto per reggere il gioco al compagno al GF Vip. “Sei proprio bravo, un poeta maledetto, avrei voluto che non finissi: se devi continuare sentiti libero di farlo”. Non se lo lascia dire più di una volta Edoardo Tavassi che aggiunge un’ulteriore strofa alla sua opera.

“Il problema è che potrei continuare, avrei tante cose da dire, ma in questo momento sto solo pensando ad una cosa: voglio digerire!“. Non sbaglia una rima Edoardo Tavassi che, supportato da Micol Incorvaia, delizia i fan del GF Vip e la cena romantica con la consorte con un finale che sembra finalmente denso d’amore, ma poi si tradisce. “Perchè è bello stare insieme, e insieme poter dire cose tipo: ti amo. Che bello amare, ma dopo tutto questo sushi è anche bello ruttare!“











