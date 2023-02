GF Vip: Oriana Marzoli “diventa” una maschera di Carnevale/ Virale la foto sul web

Il Carnevale dei millenials: una bambina sceglie Oriana Marzoli come “modello”

La fama del Grande Fratello Vip non è certo cosa recente, ma che diventasse spunto anche per i travestimenti di Carnevale avrà colto di sorpresa parecchi appassionati. La deriva social degli ultimi anni ha dimostrato come anche le festività tradizionali siano costantemente investite dai trend più in voga, soprattutto quando si tratta di travestimenti. Ebbene, nelle ultime ore è letteralmente virale la foto di una bambina che per il Carnevale ha scelto di vestire i panni proprio di Oriana Marzoli.

GF Vip: Oriana Marzoli, crollo emotivo per le critiche/ "Dicono che mi ubriaco…"

Oriana Marzoli, protagonista al GF Vip, l’abbiamo vista in tante delle sue personali sfaccettature; tra dinamiche esilaranti e conflitti accessi, la showgirl venezuelana ha conquistato i telespettatori nel bene e nel male. Ma che il suo percorso avesse fatto breccia anche nei più piccoli si stenta ancora a crederlo; in occasione della festa di Carnevale che ogni anno porta tanti bambini a mascherarsi, qualcuno ha scelto proprio Oriana Marzoli come costume per l’occasione.

Alfonso Signorini "Oriana? Divide il pubblico"/ "Potrebbe arrivare in finale"

La foto della bambina nei panni di Oriana Marzoli spopola in rete: la reazione degli utenti

Occhiali da sole in bella vista, chioma bionda perfettamente curata e abbigliamento sfavillante e sexy. Non è mancato nemmeno un dettaglio nel travestimento della bambina che ha scelto di immedesimarsi nel ruolo di Oriana Marzoli per i festeggiamenti di Carnevale. La foto in questione è oggetto di fiumi di commenti, tra critiche furiose e pareri divertiti, con il volto della piccola chiaramente oscurato per privacy.

Come accennato, la foto della bambina travestita da Oriana Marzoli per Carnevale ha diviso il web, in maniera anche piuttosto prevedibile. Buona parte degli utenti in rete hanno denigrato la scelta, rimandando alle abitudini di un tempo lontane dall’esposizione social dove i bambini sceglievano personaggi decisamente più vicini al loro mondo. Altri invece, si sono semplicemente soffermati sull’ilarità che genera la scelta, senza dunque ragione su quanto sia giusto o sbagliato lasciare che un bambino scelga proprio Oriana Marzoli come modello. Non sono mancate le critiche ai genitori, rei di non aver convinto la piccola a trovare una soluzione differente come travestimento per Carnevale.

GF Vip: lite furiosa tra Oriana Marzoli e Sarah Altobello/ Gestaccio verso la sorella

© RIPRODUZIONE RISERVATA