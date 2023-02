GF Vip: Edoardo Tavassi racconta il suo difficile passato/ “Ero ospite a casa mia…”

Edoardo Tavassi e il difficile contesto familiare: “Il compagno di mia madre mi voleva bene, però…”

I momenti di tranquillità al GF Vip sono cosa rara, ma quei pochi attimi spesso offrono la possibilità ai concorrenti di raccontarsi, anche ripercorrendo momenti difficili del passato. Nelle ultime ore tale occasione è stata colta da Edoardo Tavassi che, in compagnia di Nicole Murgia e Luca Onestini, ha scelto di condividere alcune tappe burrascose dei suoi trascorsi di vita familiare. “Nel momento in cui mia madre si è risposata mi sono sentito un po’ ospite a casa, anche se il suo compagno mi vuole bene la percepivo quella cosa: non sei figlio mio“.

Edoardo Tavassi ha condiviso con alcuni suoi coinquilini le difficoltà della separazione dei genitori e la particolare convivenza con il compagno che, pur mostrandogli sempre affetto, non poteva sostituire realmente la figura paterna: “C’era un trattamento che ho visto per le mie sorelle quando sono nate dopo, era completamente diverso“. Il fratello di Guendalina Tavassi non nasconde però le difficoltà nel rapporto con il padre biologico: “Mio padre ha avuto rancore nei miei confronti perché io ho scelto di vivere con mia madre, qualsiasi cosa mi diceva di chiedere a lei”.

Edoardo Tavassi, dal ruolo dei nonni all’attuale rapporto con il padre

Nel racconto dei suoi trascorsi familiari poco tranquilli, Edoardo Tavassi chiama in causa anche sua sorella Guendalina, oltre a citare il lavoro fondamentale svolto dai nonni. “Io e Guendalina siamo rimasti praticamente al centro, però nonna e nonno – che mi ha cresciuto – mi aiutavano ma con una pensione di 800 euro al mese… Quando poteva mi dava una mano”. Partecipa alla conversazione anche Nicole Murgia che offre la sua percezione in merito visto la sua attuale situazione sentimentale piuttosto simile: “A me questo crescere in due famiglie, chiamiamole così, mi mette un po’ di ansia. Io non so questa cosa da un bambino come viene percepita e come si gestisce; se lei ha un’altro figlio, i miei figli non sono suoi“.

“Per me, anche se sono felice per i miei fratellini, mi chiedo perché non poteva essere così prima. Mio padre mi ha chiesto scusa, ma sono cose che non potrò mai più avere. Quando vedo una famiglia felice a volte provo un po’ di bonaria invidia“. Continua così Edoardo Tavassi nelle sue considerazioni in merito al passato, senza celare alcune recriminazioni rispetto al presente. “Io non volevo fare la vita militare, ma sono stato obbligato a farla”, conclude così il discorso il fratello di Guendalina Tavassi, con una leggera vena di risentimento.











