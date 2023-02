GF Vip: Edoardo Tavassi si scaglia contro Sonia Bruganelli/ “Da casa non sono scemi!”

Edoardo Tavassi stufo dell’immunità di Antonella Fiordelisi

La nuova puntata del Grande Fratello Vip si appresta ad essere bollente, viste le buone possibilità di assistere a nuovi scontri accesi. Nelle ultime ore, con dichiarazioni piuttosto critiche nei confronti di Sonia Bruganelli, Edoardo Tavassi si è candidato ad essere al centro del dibattito nel corso della diretta. Il dissenso del concorrente del GF Vip sarebbe ancora una volta riferito al ruolo di Antonella Fiordelisi, puntualmente salvata dall’opinionista.

La critica di Edoardo Tavassi nei confronti di Sonia Bruganelli è andata ben oltre le parole di supporto dell’opinionista nei confronti di Antonella Fiordelisi. A suo dire, il vero problema sarebbe l’ostinazione della donna di proporla sempre come immune alla nomination togliendo di fatto la possibilità di metterla al giudizio del pubblico. “Non è neanche giusto che sempre la stessa persona venga resa immune dalla opinionista: a una certa anche la gente da casa si fa delle domande”. Queste le parole di Edoardo Tavassi, proferite in veranda in compagnia di altri coinquilini.

Edoardo Tavassi vuole Antonella Fiordelisi in nomination: “Non vedo l’ora…”

“Prendi chi tifa contro: io vedo una persona che mi sta sulle scatole e non vedo l’ora che va in nomination per spendere dei soldi per mandarlo a casa, e quella persona non c’è mai in nomination”. Continua così lo sfogo di Edoardo Tavassi contro Sonia Bruganelli e la sua scelta di rendere sempre immune Antonella Fiordelisi, e aggiunge: “Pure sta settimana? Da casa non sono scemi!”.

Chiara dunque la posizione di Edoardo Tavassi, convinto che il giudizio del pubblico sia fortemente contrario al percorso di Antonella Fiordelisi e che, per via di Sonia Bruganelli, ciò non venga fuori. Conoscendo la verve dell’opinionista, non si tirerà certo indietro in un ipotetico confronto sul tema con il diretto interessato. Proprio nel corso dell’ultima diretta, Sonia Bruganelli aveva difeso con decisione Antonella Fiordelisi ed è difficile aspettarsi un cambio di atteggiamento nelle prossime settimane.

