GF Vip, Elenoire Ferruzzi gela Nikita/ “Volevi essere la fidanzata di Onestini e…”

GF Vip, Nikita Pelizon difende Daniele Dal Moro e attacca Elenoire Ferruzzi

La puntata del Grande Fratello Vip 2022 andata in onda ieri sera ha regalato numerosi scontri di fuoco, in Casa ma anche con lo studio. In particolare, Elenoire Ferruzzi si è scagliata duramente contro Daniele Dal Moro accusandolo di essere uno stratega e di non ascoltare mai le persone. Nel corso del confronto a distanza è intervenuta anche Nikita Pelizon, che ha preso le difese del coinquilino attaccandola: “Ti ricordi quando parlammo e tu mi dicesti: ‘Capisco perfettamente che Daniele in questo momento della sua vita ha bisogno di buttare fuori tutto il suo dolore’. E io confermavo questa cosa. Ricordi che ne parlammo per 40 minuti? Allora adesso non avere questo risentimento, perché tu eri contenta di ascoltarlo“.

Dallo studio Elenoire interviene e ricorda il dialogo che ebbe con Nikita: “Aspetta, però tu mi dicesti una cosa giusta: ‘Sei sicura di volere nella tua vita una persona che non ti ascolta mai?’“. La Pelizon però sbotta e gela l’ex Vippona: “Perché tu volevi essere la sua fidanzata“.

La frase di Nikita Pelizon ha portato Elenoire Ferruzzi a una dura reazione al Grande Fratello Vip 2022. L’ex concorrente, che non ha mai avuto un buon rapporto con lei, le ha inveito contro tirando anche in ballo il due di picche che Luca Onestini ha rifilato a Nikita nella Casa: “No, non volevo essere la sua fidanzata. Io in quel momento lo stavo aiutando, come lui poteva aiutare me. Ma poi parli tu, che anche tu volevi essere la fidanzata di Onestini e lui non ti ha voluto, e lo volevi a tutti i costi?“.

Nikita non ha affatto apprezzato questo “colpo basso” di Elenoire, e replica con amarezza: “Sinceramente se eri un’amica, non commentavi una cosa simile“. Infine, fa una riflessione sul cambiamento di Daniele Dal Moro che, dopo aver sfogato la sua sofferenza a inizio percorso, ora sta iniziando ad ascoltare anche le storie degli altri: “Comunque Daniele dice le cose che pensa, e ovviamente crea tanta polvere: detto ciò, adesso fa anche parlare, non ha più bisogno di buttare fuori sofferenza“.











