GF Vip, Gegia nomination pronta per Antonella Fiordelisi/ “È presuntuosa, che t’atteggi cretina…”

Grande Fratello Vip 2022, Gegia: dal top con Mehmet, al flop per le frasi a Marco Bellavia…

Gegia è la dimostrazione lampante di come, al Grande Fratello Vip 2022, nulla può essere dato per certo… Un giorno sei al top e il giorno dopo al flop! Questo è proprio quello che è accaduto a Gegia: appena varcata la porta rossa, grazie alla sua simpatia e spensieratezza, aveva portato una ventata di aria fresca nella casa, facendosi molto apprezzare dai telespettatori anche per la sua rocambolesca storia d’amore con il fidanzato Mehmet. Sono bastati però solo pochi giorni per far precipitare la situazione e, Gegia, si è trovata a essere uno dei concorrenti meno amati del reality, specialmente a causa del suo atteggiamento duro verso il suo ex coinquilino Marco Bellavia.

Gegia è stata infatti accusata, da molti telespettatori sul Web, di essere, con Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini, una delle maggiori responsabili per l’esclusione dal “gruppo” dell’ex conduttore di Bim Bum Bam. Ora che Marco Bellavia è uscito dal GF Vip, Gegia, sembra aver adocchiato un nuovo obbiettivo con cui avercela… E chi se non la giovane Antonella Fiordelisi che, guarda caso, è stata l’unica ad avere aiutato e sostenuto il povero Marco Bellavia?

Grande Fratello Vip 2022, Gegia si scaglia contro Antonella Fiordelisi: “Mi guarda male…”

Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 2022 l’intenzione di Gegia sembra proprio essere quella di mandare in nomination Antonella Fiordelisi. L’attrice lo ha rivelato a Pamela Prati mentre le due erano in cucina intente a lavare i piatti. La conversazione prende il via con Gegia che, parlando delle tensioni successive alle nomination, sostiene di preferire non affrontare gli scontri anziché parlare con i coinquilini e litigare. Poi, con voce bassa, rivela a Pamela: “La prossima è Antonella”, subito Pamela Prati si mette a cantare ad alta voce tentando, inutilmente, di eludere la voce di Gegia.

Gegia continua attaccando Antonella: “C’ha questo modo presuntuoso, poi da quando le hanno detto che è la preferita. Mamma mia quanto si atteggia“. Imitandola poi dice: “Perché io c’ho i follower, mha, sta storia dei follower guarda. E poi mi guarda male”. Qui Pamela interviene cercando di smorzare le acque: “Ma no, ma non ti guarda male”, dice. Gegia non la ascolta e conclude: “Quando l’ho votata ha fatto la prima donna, s’atteggiano s’atteggiano. Che t’atteggi cretina. Ma che te pensi che hai a che fare con una che lavora in macelleria?“. Che dire, Gegia sta avendo una caduta di stile dietro l’altra…

