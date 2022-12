GF Vip, George innamorato di Oriana?/ Giaele lo stuzzica “Esteticamente sì, ma…”

GF Vip 2022, George interessato a Oriana? “Esteticamente sì, caratterialmente…“

Al Grande Fratello Vip 2022 George Ciupilan sembra essere realmente interessato a una delle sue coinquiline: Oriana Marzoli. Il concorrente si ritrova a chiacchierare con Giaele De Donà e Micol Incorvaia in camera da letto, e la conversazione entra nel campo sentimentale. È Giaele, in particolare, ad aver osservato un interesse di George nella coinquilina e pertanto gli chiede spiegazioni, cercando di approfondire la questione in merito e riportando la rivelazione che Oriana avrebbe fatto: “Lei ti diceva: ‘Se avessi tot anni in meno, io ci proverei…’“.

George spiega subito come a frenarlo non sia affatto la differenza d’età e nemmeno l’aspetto estetico, dal quale sembra essere realmente attratto. A dividerli potrebbe essere un’incompatibilità caratteriale di fondo: “Non c’entra l’età. Esteticamente sì, caratterialmente non siamo così coincisi“. Giaele a quel punto gli chiede se abbia intenzione di approfondire la conoscenza con Oriana, che intanto non è riuscita a conquistare il cuore di Antonino: “Voglio sapere: se Oriana fosse interessata a te, ti piacerebbe conoscerla? O dici ‘no, perché tanto siamo diversi’?“.

George Ciupilan e Oriana Marzoli: Giaele farà da cupido?

Al Grande Fratello Vip 2022 Giaele De Donà veste i panni di investigatrice, avviando le sue scottanti indagini sul rapporto tra George Ciupilan e Oriana Marzoli. Anche Micol interviene, spiegando: “Beh, nella conoscenza potrebbero venire fuori anche dei punti in comune. Non lo può sapere adesso“. George spiega come al momento non ci siano sicurezze nel suo rapporto con Oriana: “Non do per certo le cose. E non è neanche un pensiero certo, perché non puoi dare certezza su una roba del genere“.

Giaele, visibilmente incuriosita dalla situazione, esclama: “Il nostro Georgito ha buon occhio“. E Ciupilan replica ironico: “Guarda te la gossippara…“. La De Donà vorrebbe fare da Cupido, un po’ come capitato con Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, tuttavia la posizione di George è irremovibile e al momento preferisce non sbilanciarsi troppo sul suo rapporto con Oriana: “Non ha senso, perché se ti dico una cosa non reale in più…“.

