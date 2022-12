GF Vip, Giaele stronca Antonella/ “Attacca tutte quelle che si avvicinano a Antonino”

GF Vip 2022, Giaele su Antonella: “Attacca tutte quelle che si avvicinano ad Antonino“

Al Grande Fratello Vip 2022 i comportamenti di Antonella Fiordelisi continuano ad essere tema di discussione e ad alimentare il dibattito nella Casa. In particolare Giaele De Donà, Ginevra Lamborghini e Oriana Marzoli si sono ritrovate sedute sul divano a parlare della coinquilina, ed emerge dalle parole di Giaele una possibile teoria sul suo conto. Secondo la concorrente, infatti, la Fiordelisi tenderebbe ad inimicarsi ed attaccare tutte le ragazze che tentano di avvicinarsi ad Antonino Spinalbese, e lo spiega attraverso alcuni esempi.

“Secondo me lei attacca tutte quelle che iniziano ad avvicinarsi ad Antonino. Facci caso: ha iniziato ad attaccarmi quando mi sono avvicinata a lui” confessa la De Donà. Poi, rivolgendosi a Ginevra, ricorda: “Ha attaccato anche te“. La Lamborghini, rientrata in questi giorni in Casa in veste di ospite speciale, spiega che quando ebbero da discutere a iniziare fu lei stessa: “Eh però lì sono stata un po’ più io. Iniziai io perché le dissi che non credevo nella coppia Antonella-Edoardo“.

Giaele, Ginevra e Oriana: il giudizio su Antonella al Grande Fratello Vip 2022

Tuttavia Giaele De Donà è convinta che, anche se in quella circostanza fu Ginevra Lamborghini ad attaccare Antonella, la Fiordelisi più volte ha sparlato di lei al Grande Fratello Vip 2022: “Comunque ti dico, anche prima di quell’attacco in Casa lei continuava a dire: ‘Ma tanto tra loro non c’è niente’“. A seguire, Antonino Spinalbese si è avvicinato a Oriana Marzoli: il loro rapporto è cresciuto e si è fatto sempre più intimo giorno dopo giorno, salvo poi interrompersi e congelarsi in maniera quasi definitiva.

Giaele spiega che, quando Oriana si avvicinò all’hairstylist, anche in quella circostanza Antonella storse il naso: “Poi è arrivata Oriana e abbiamo notato che con lei non era sincera. Secondo me a lei dà fastidio quando una si avvicina a lui: non perché adesso le piace Antonino, ma solo perché non l’ha avuto lei, non vuole che altre possano averlo“. Ora Antonella Fiordelisi vive una storia sentimentale (che in queste ore sta affrontando una dura crisi) con Edoardo Donnamaria. Tuttavia nella Casa e sul web in molti ritengono che la concorrente abbia sempre nutrito un interesse per Antonino: sarà vero?

Giaele su Antonella: “Secondo me lei attacca tutte quelle che si avvicinano ad Antonino.. A lei dà fastidio non perché adesso le piace Antonino, ma perché essendo che non lo ha avuto lei, non vuole che altre possano averlo” GIAELEEE 🔥#gfvip #incorvassipic.twitter.com/9V0hiIIgZ8 — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 15, 2022













