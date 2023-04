GF Vip, gli “Spartani” insieme a cena/ E con loro spuntano Giulia Salemi e Pierpaolo…

GF Vip, “Spartani” a cena con Giulia Salemi e Pierpaolo: assenti gli Incorvassi

Com’era ampiamente prevedibile, considerato il bellissimo e solido rapporto instaurato nella Casa, gli “Spartani” si sono ritrovati dopo il Grande Fratello Vip. Nel corso del reality si erano ripromessi di non perdersi al termine del gioco, quando le telecamere si sarebbero spente e ogni concorrente sarebbe ritornato alla sua vita di sempre. E così non è stato: eccoli infatti, insieme e sorridenti, durante una cena organizzata a Milano nella serata di ieri.

Oriana Marzoli con Daniele Dal Moro, Giaele De Donà con il marito Bradford Beck, ma anche Alberto De Pisis e Matthias (il fratello di Giaele). E, assieme a loro, si sono aggiunti anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La regina dei social del Grande Fratello Vip, accompagnata dal fidanzato e conduttore del GF Vip Party, si sono uniti agli “Spartani” per una cena in compagnia a base di musica, risate e sano divertimento. Unici assenti Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, ma ci ha pensato Oriana Marzoli a rassicurare i fan e a spiegare il motivo di tale assenza con un messaggio su Twitter: “Edo nn è a Milano! È a roma ma abbiamo parlato ieri con lui al telefono“.

“Spartani” in lieta compagnia dopo il GF Vip

Gli “Spartani” non hanno così disperso quell’armonia e quel legame costruito nella Casa del Grande Fratello Vip. Oriana e Daniele si sono ritrovati e i fan sognano una romantica storia d’amore. Anche Giaele e il marito Brad hanno recuperato il tempo perduto, dopo lunghi mesi di assenza. Negli ultimi giorni, poi, è spuntato anche un gossip su un presunto interesse tra Alberto De Pisis e Matthias, il fratello di Giaele: entrambi erano presenti alla cena di ieri, e i fan sognano un flirt.

Ma, a brindare e cenare con gli “Spartani”, si sono aggiunti anche i ‘Prelemi’. Giulia Salemi, in particolare, è stata una delle grandi rivelazioni di questa edizione. Confermatasi regina dei social, ha ricoperto un ruolo che le è calzato a pennello e ha ricevuto numerosi apprezzamenti: non solo quelli di Alfonso Signorini, ma anche quelli di Sonia Bruganelli. Arriverà per la giovane e talentuosa ragazza una riconferma nella prossima edizione?

Noooo Perchè Edo nn è a Milano! È a roma☹️ ma abbiamo parlato ieri con lui al teléfono 🥰 https://t.co/BwQp1J5KWR — Oriana Marzoli (@OrianaGMarzoli) April 6, 2023

io li amo davvero tanto,la nostra giulia è sempre stata dalla parte giusta 😭

la cena perfetta non esis #GFvip pic.twitter.com/lLmc269UCs — labebe (@sonolabebee) April 6, 2023













