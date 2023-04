GF Vip: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono innamorati?/ Gli indizi social

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: dai dubbi sul futuro alle certezze del presente

La curiosità sulla finale del GF Vip, per buona parte dei telespettatori, non era sicuramente rivolta unicamente al vincitore finale. Per quanto fosse rilevante conoscere chi, dopo tanti mesi di permanenza, sarebbe riuscito ad alzare il trofeo, tanti erano e sono i temi che stuzzicano ancor di più la curiosità ora che il reality ha chiuso i battenti. Tra le questioni più intricate e al centro dell’interesse mediatico spicca la liaison nata nella Casa tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Tra litigi e momenti di pace, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno avuto un rapporto altalenante condizionato anche dalla convivenza obbligata. Se in un momento sembravano tendersi la mano, in un altro emergevano le incongruenze caratteriali e le difficoltà nel trovare il giusto modo di andare d’accordo. Tra l’altro, la showgirl venezuelana ha dovuto concludere l’esperienza senza il veneto al suo fianco; quest’ultimo squalificato proprio ad un passo dalla finale.

L’assenza di Daniele Dal Moro nell’atto conclusivo del GF Vip ha chiaramente alimentato i dubbi sulle possibilità positive per la relazione con Oriana Marzoli. Il web si era diviso tra i convinti di un futuro roseo e chi affermava con certezza che i due non si sarebbe nemmeno visti fuori dalla Casa più chiacchierata d’Italia. Ebbene, stando agli ultimi scatti social la realtà sembra ben diversa dal parere degli haters. I due non solo si sono subito visti dopo la finale ma sembrano trascorrere piacevolmente molto tempo insieme.

La lieta notizia del rapporto a gonfie vele tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli arriva proprio dai profili social della showgirl venezuelana: “Non sapete quanto è bello potersi fare la doccia senza avere le telecamere puntate e senza il costume da bagno!” Scriveva così sui social la giovane dopo aver trascorso la notte in albergo proprio con il veneto subito dopo la finale del GF Vip. Oriana ha poi documentato la giornata a Roma in compagnia di Daniele Dal Moro spazzando via ogni dubbio sulla stabilità della coppia.











