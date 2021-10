GF Vip “Imbecilli e cerebrolesi”/ Le scuse di Endemol “pronunciate frasi inopportune”

La frase “scappata” dalla regia del Grande Fratello Vip “Imbecilli e cerebrolesi… Ca**i loro” ha fatto scalpore all’interno della casa e tra il pubblico, suscitando l’ira di molti che hanno accusato la regia di non avere rispetto per i concorrenti e per coloro affetti da lesioni cerebrali. Anche l’atleta paralimpico Giuseppe Campoccio in una lettera aperta al programma si era detto: “Offeso e indignato” da queste affermazioni e aveva chiesto provvedimenti per coloro che hanno pronunciato questa frase.

In molti, tra il pubblico a casa, ha creduto che le scuse da parte degli autori del programma arrivassero durante la puntata andata in onda lunedì 4 ottobre, ma le scuse non sono arrivate né durante la diretta né nel momento della gaffe da parte della giuria che erroneamente ha lasciato i microfoni aperti.

Le scuse da parte di Endemol Shine: “Frasi inopportune e ingiustificabili”

A distanza di due giorni da quella triste frase pronunciata all’interno del Grande Fratello Vip, Endemol Shine ha diramato sui social un comunicato in cui afferma: “La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Sono state pronunciate frasi inopportune che, benchè non fossero rivolte ai concorrenti, sono ugualmente ingiustificabili”.

Le scuse da parte di Endemol Shine però non sembrano bastare agli spettatori che hanno commentato: “In realtà di scuse ne avete a bizzeffe da chiedere, iniziate da Pier e Giulia! Avete solo confermato ciò che siete: Irrispettosi, vergognosi e squallidi, seppur questi concorrenti non mi piacciano! Siete stati pessimi lo scorso anno e continuate semplicemente ad esserlo!” mentre altri utenti si scagliano contro la regia che ha commesso l’errore: “Trovo che la massa di incompetenti, siano proprio quelli che gestiscono telecamere e microfoni, è un continuo silenziare i concorrenti, lasciando però l’inquadratura. Silenziare non combacia con Reality!!“.

