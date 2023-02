GF Vip: Ivana Mrazova si confronta con Nikita Pelizon/ “Io pensavo di sposarlo…”

Ivana Mrazova svela i suoi sentimenti per Luca Onestini a Nikita Pelizon

E’ tempo di ritorni al Grande Fratello Vip, e quello di Ivana Mrazova è destinato a sovvertire gli equilibri all’interno della casa del GF Vip. Dopo sei anni dalla sua prima apparizione nel reality, la donna è tornata come ospite momentanea nell’attuale edizione ritrovando il suo ex fidanzato Luca Onestini. Entrambi hanno raccontato di una grande storia d’amore e le prime impressioni sembrano mettere in evidenza quanto la fiamma tra i due possa tornare ad ardere.

Dopo la diretta del GF Vip, Ivana Mrazova ha avuto modo di confrontarsi proprio con Nikita Pelizon, da diverse settimane impegnata con un rapporto abbastanza turbolento con Luca Onestini. Nonostante La giovane sembri letteralmente cotta dell’ex volto di Uomini e Donne, sembra quasi dare il via libera alla neo entrata. “Non so se lui è ancora innamorato: sicuramente tra noi c’è u bel sentimento che rimane. La nostra storia era bella importante, io pensavo di sposarlo: caposco tutto, però chiarisco che io non sono venuta qui per rimettermi con Luca. Poi con calma ti dico cosa penso della tua situazione che io ho visto dall’esterno”. Queste le parole di Ivana Mrazova nel confronto con Nikita Pelizon.

L’approccio confortevole di Ivana Mrazova nei confronti di Nikita Pelizon ha permesso alla giovane di accusare il colpo solo in parte, quasi rassegnata delle sue scarse possibilità di riuscire a trovare un’intesa con Luca Onestini. “Non lo so, ma credo che lui sia ancora innamorato di te: lo vedo e penso questo. Lui ha detto parole forti, lei è la mia ultima: quindi penso che ci sia ancora un forte sentimento”. Chiara dunque la posizione di Nikita Pelizon che spiana la strada per un ritorno di fiamma tra Luca Onestini e Ivana Mrazova.

Nel commento commentare le parole di Ivana Mrazova, Nikita Pelizon aggiunge basi solide alle sue convinzioni: “Io spero che stando qua si sistemino le cose tra voi, a prescindere da tutto, perchè quando lui ha letto la tua lettera ho visto nei suoi occhi proprio un desiderio e questa è la cosa importante”. La giovane, concludendo il discorso, sembra quasi tirarsi fuori da un ipotetico triangolo amoroso: “A prescindere da quello che è successo in puntata e dal fatto che io sto ancora male per quella situazioni: non volevo che succedesse tutta quella roba li che hai visto”.











