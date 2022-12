GF Vip, Manila Nazzaro vs Katia Ricciarelli/ “Ho scoperto cose ingiuste e cattive…”

GF Vip 2022, Manila Nazzaro attacca l’ospitata di Katia Ricciarelli: “Assurda“

Nonostante il successo del Grande Fratello Vip 2022, si continua ancora a parlare dei grandi protagonisti della passata edizione. In un’intervista rilasciata a Casa Pipol, Manila Nazzaro ha commentato le dinamiche di questa nuova edizione, rivolgendo un pensiero anche a quella precedente, in cui è stata grande protagonista. In particolare, l’ex gieffina non avrebbe affatto gradito il ritorno a Cinecittà di Katia Ricciarelli, che nella scorsa puntata del reality ha cantato l’Ave Maria al fianco dei neo-sposini Francesca Cipriani e Alessandro Rossi.

“Ho trovato assurda la presenza di Katia Ricciarelli l’altra sera a cantare l’Ave Maria, perché è semplice cantare l’Ave Maria in tv. Non vedo nulla di buono“: così Manila Nazzaro stronca la cantante lirica, segno che i dissapori tra le due non sono mai stati realmente risolti. A suo dire, infatti, la Ricciarelli avrebbe preferito manifestare il suo affetto per la Cipriani sul piccolo schermo e in prima serata, piuttosto che partecipare al suo matrimonio (a cui non si è presentata): “Può darsi anche che lei abbia avuto un impegno realmente, ma non ci credo“.

Manila Nazzaro giudica inoltre ingiusta l’ospitata di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 2022, nella scorsa puntata: “A me dà molto più fastidio quando un personaggio che ha fatto del male a me personalmente, ma anche ad altre persone, venga omaggiato in questa maniera. Lo trovo molto anti-televisivo“. E, sugli scontri con la cantante lirica, rivela di aver ormai chiuso ogni rapporto con lei: “L’ho già perdonata, ma la saracinesca quando si chiude è quella. Ho scoperto cose ingiuste e cattive nei miei confronti, quando a Katia ho dato tutto il mio cuore“.

Ma non solo Katia Ricciarelli: Manila Nazzaro, nel corso dell’intervista, viene interpellata anche su Alex Belli. L’attore, che ha escluso ogni ipotesi di ingresso in Casa nell’edizione in corso, è stato un grande protagonista della passata stagione. E, nonostante le polemiche e i gossip che l’hanno travolto, la showgirl vede in lui numerosi pregi: “Alex Belli è una persona intelligente e molto più riconoscente e di cuore di quello che la gente può pensare. Alex è quasi intoccabile per me. Non può starti antipatico, perché con quel sorriso e quel modo di fare riesce sempre a far capire che ha del buono“.











