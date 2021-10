GF VIP, Manuel Bortuzzo al veleno con Lulù Selassiè: “Bella mer*a”/ Lei: “Si addice a te”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono sempre più lontani. Dopo aver messo un punto alla sua conoscenza con la Principessa, Manuel sta vivendo l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2021 trascorrendo la maggior parte del tempo con Aldo Montano, Sophie Codegoni, Nicola Pisu, Giucas Casella e tutti gli altri. Lulù, dopo i primi giorni di smarrimento durante i quali ha provato a ricucire il rapporto con il nuotatore, ha cominciato a vivere l’esperienza da sola conquistando anche la fiducia di Sonia Bruganelli che, felice del suo nuovo percorso, le ha assegnato l’immunità.

Tra Manuel Bortuzzo e Lulù, ormai, il rapporto si è ridotto ad un saluto e a qualche chiacchiera. Nelle scorse ore, tuttavia, i due hanno dato via ad un botta e risposta al veleno. Tutto è nato quando Lulù ha cominciato a disegnare le maglie bianche per organizzare una sorpresa per il compleanno di Christopher, il figlio di Ainett Stephens. Aldo Montano, mentre assisteva alla realizzazione della maglia, ha fatto i complimenti a Lulù. Manuel, invece, si è lasciato andare ad una battuta a cui la Selassiè ha ribattuto a tono.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: cala il gelo dopo le distanze al Grande Fratello Vip 2021

Sotto lo sguardo attento di Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè danno vita ad un botta e risposta al veleno. “Bella mer**, sì…”, è stato il commento che Manuel ha riservato alla maglia realizzata da Lulù. La principessa ha così prontamente replicato: “Sì, veramente…Tanto è quella che indosserai tu quindi si addice al soggetto…”. La risposta di Lulù ha colpito Manuel che ha chiuso così la questione: “Vabbè, sì…Lasciamola parlare..”.

“Siamo pungenti stasera“, ha commentato Gianmaria che ha assistito alla scena come Aldo. “Ma sto giocando”, ha poi puntualizzato Lulù. Manuel, nel frattempo, durante una chiacchierata con Nicola Pisu, ha ribadito di non volere una storia con Lulù di cui nn condivide alcuni atteggiamenti.

