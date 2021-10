GF VIP, Manuel Bortuzzo dice la “N-word”/ Lulù Selassiè scoppiata a ridere e…

Il pubblico del Grande Fratello Vip 2021 è attentissimo a tutto ciò che accade nella casa e così, nelle scorse ore, al popolo di Twitter, non è sfuggita una parola pronunciata da Manuel Bortuzzo durante un confronto con Lulù Selassiè. Dopo essersi confrontato con Aldo Montano, Manuel ha deciso di affrontare Lulù per mettere le cose in chiaro sul loro rapporto. I due hanno tirato fuori i reciproci sentimenti scherzando e scambiandosi anche diversi baci.

Lulù Selassiè, la famiglia chiude il profilo Instagram/ Troppi insulti dagli haters..

Mentre chiacchieravano, Clarissa si è presentata nel salone per fare assaggiare un po’ di prosciutto cotto alla sorella. Mentre Clarissa si allontana, Lulù ha sottolineato “la pazzia positiva della sorella”. Manuel, scherzando con Lulù sul carattere e la personalità di Clarissa, ha pronunciato la N-word. A scatenare la reazione del web, però, è stata la reazione di Lulù.

Manuel Bortuzzo chiude con Lulù Selassiè?/ Si confida con Montano, ma poi la bacia...

Manuel Bortuzzo, la reazione di Lulù Selassiè alla N-Word scatena il web

Dopo aver ascoltato la n-word detta da Manuel, Lulù Selassiè è scoppiata a ridere e tale reazione ha scatenato gli utenti del web che le hanno puntato il dito contro ricordando quanto accaduto con Soleil Sorge. Quest’ultima, infatti, è finita nel mirino di tutti gli altri concorrenti della casa per aver detto “sembrate delle scimmie”. Durante la puntata con Alfonso Signorini, la Selassiè ha inveito contro Manuel.

Secondo il popolo di Twitter, quello di Lulù sarebbe un atteggiamento incoerente e sono tanti i commenti in merito a quanto accaduto. Alfonso Signorini affronterà la questione questa sera? Sicuramente, Manuel e Lulù saranno tra i protagonisti della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021 per poter fare il punto sul loro rapporto.

MANUEL BORTUZZO LASCIA LULÙ SELASSIÈ? LITE E NUOVA CRISI/ "Fuori sarebbe difficile"

View this post on Instagram Un post condiviso da XOXO – News&Gossip (@xoxo_socialgossip)





© RIPRODUZIONE RISERVATA