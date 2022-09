GF Vip, Marco Bellavia ci provava con Pamela Prati dal 2016/ Il messaggio: “Bella…”

GF Vip, giorno dopo giorno aumenta il filing tra Marco Bellavia e Pamela Prati…

Un nuovo Marco sembra aver fatto breccia nel cuore di Pamela Prati e no, non si tratta di Caltagirone… È Marco Bellavia che, nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip7 ha ammesso di covare, da anni, un sentimento verso la Vippona. Da quando hanno varcato la porta rossa di Cinecittà, tra Pamela Prati e Marco Bellavia è nato un vero e proprio filing guidato da un’attrazione reciproca. Sia i telespettatori, che Alfonso Signorini, lo hanno presto notato così, nella puntata di ieri, il mitico conduttore li ha interrogati ponendoli faccia a faccia in Mistery room dove è emerso, da un messaggio, che l’ex conduttore di Bim Bum Bam era attratto da Pamela già nel 2016 quando le scrisse su Instagram!

L’attrazione tra Pamela Prati e Marco Bellavia, nella casa del GF Vip, sta aumentando sempre più, giorno per giorno. Lui aveva ammesso di avere un interesse verso la soubrette sin da subito, ad accorgersi per prima del tenero tra i due era stata Giaele De Donà che, chiacchierando con Marco, gli aveva dato la spinta per provarci con Pamela. In confessionale lui aveva ammesso: “Pamela mi piace, è molto affascinante e poi è una bella donna. Mi ha mosso un po’ il cuore a dire la verità. E ricordiamoci che sono single”.

Sì sa che al Grande Fratello Vip, negli anni, si sono spesso create coppie fasulle per fare breccia nel cuore dei telespettatori. Non sembra però essere questo il caso di Pamela Prati e Marco Bellavia, almeno per l’ex conduttore di Bim Bum Bam, che sembra provare interesse per la Vippona già dal 2016! Alfonso Signorini, nella diretta di ieri sera, ha mostrato un messaggio che inchioda Marco Bellavia mostrando come, già nel 2016, ci provasse con Pamela Prati! Marco infatti ha contattata Pamela su Instagram dove le ha scritto una dedica, un vero e proprio corteggiamento: “Bella che sei. Sempre più bella, ci siamo conosciuti anni fa in Mediaset. Ora sei il top. Volevo dirtelo. MB”. Ovviamente Pamela, ai tempi, non si è neppure degnata di visualizzarlo…

Messo davanti all’evidenza Marco Bellavia, un po’ in imbarazzo, ha ammesso di provare molta attrazione per la donna: “Mi piace Pamela, è una bella donna, in realtà ho un interesse per lei da più di 20 anni”, ha detto ridendo. Ma come ha risposto Pamela Prati? Anche lei sembra essere attratta da lui: “Se mi interessa il suo corteggiamento! Sì, si vedrà giorno per giorno”. Chissà se tra i due nascerà l’amore, sui i social, intanto, fanno già il tifo per i BelPrati!













