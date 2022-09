GF Vip, Marco Bellavia:”Pamela Prati ha il mio stesso problema”/ Lei sbotta: “Parla per te”

GF Vip, Marco Bellavia sente un “disequilibrio psicologico”, Pamela Prati arriva in soccorso e… Lo nomina!

Non ha fatto in tempo ad essere ufficializzata che la storia d’amore dei BelPrati sembra già essersi rovinosamente conclusa. Tutto sembra essere terminato nella diretta di ieri del Grande Fratello Vip 2022 dove Pamela Prati si è arrabbiata con il suo Marco Bellavia e, inaspettatamente… Lo ha nominato! Quella di ieri è stata una puntata senza dubbio difficile per l’ex conduttore di Bim Bum Bam che ha ammesso di star vivendo un periodo di difficile: dorme poco, piange spesso e sente di star soffrendo di squilibrio psicologico.

“Qui dentro mi sento chiuso, mi sento mancare il tempo. Mi manca il tempo dell’orologio da scandire nella mia agenda, dei punti di riferimento. Conto però di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano tutti quanti“, ha detto Marco Bellavia in sede di nomination. Anche il padre del programma, Alfonso Signorini, è voluto intervenire a riguardo sottolineando come, uno staff si psicologi interverrà e cercherà di comprendere lo stato della salute mentale di Marco, così da decidere se è il caso, o meno, che l’ex conduttore rimanga nella casa del GF Vip. Ed è proprio in questo momento di difficoltà del povero Marco Bellavia che Pamela Prati gli ha dato la stoccata decisiva…

Ma perché Pamela Prati si è arrabbiata con Marco Bellavia a tal punto da nominarlo? A far scattare l’ira della Vippona sarebbe stata una frase dell’ex conduttore che, avrebbe dichiarato, che anche Pamela, nella casa del GF Vip, soffre del suo medesimo problema, in riferimento al suo disturbo psicologico: “Pamela ha il mio stesso identico problema, perde la lucidità, anche se non vuole ammetterlo“, ha detto Marco. Apriti cielo, l’uscita a Pamela non è proprio piaciuta e prontamente gli ha risposto: “Parla per te, è assurdo. Non credo di avere il tuo stesso problema, anche perché non ho capito quale sia il problema”, afferma decisa.

Così che nel momento delle nomination Pamela Prati si è vendicata dell’uscita infelice del povero Marco Bellavia. Con una finta ragione buonista lo ha infatti nominato: “Gli manca troppo il figlio!”, ha sostenuto. Marco Bellavia rimane così incredulo e stupito, e decide di precisare: “Io sono sofferente per mio figlio perché non lo vedo da una settimana ed è ovvio, però io non sono sofferente”, sostiene. Insomma non sembra esserci più molta speranza e i Belprati sembrano ormai essere acqua passata.











