GF Vip, Micol su Tavassi “ora lo guardo con ammirazione”/ “Quando usciremo da qui…”

Grande Fratello Vip 2022, Giaele e Micol parlano di Edoardo Tavassi

Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sono sempre più vicini al Grande Fratello Vip 2022. Dopo l’iniziale avvicinamento, i due coinquilini sono andati incontro ad una piccola crisi: il concorrente ha visto poco interesse da parte di lei, motivo per il quale ha cercato di distaccarsi. Tuttavia ad unirli è un interesse evidente ed una reciproca complicità, che li ha portati negli ultimi giorni ad avvicinarsi nuovamente e a scambiarsi coccole e baci. In camera da letto Micol si confida con Giaele, che ha fatto da Cupido per la coppia.

La De Donà svela: “Si è visto il tuo vero interesse per come sei stata. Quella volta che ti ho vista così giù e non sapevo cosa fare, sono andata a parlargli. Lui continuava a dire: ‘Lei non mi vuole. Ogni volta si allontana, ogni volta che cerco di baciarla lei si tira indietro e questo mi fa capire che non ha interesse nei miei confronti’. La mia risposta è stata: ‘Vai a vedere come sta e da lì capisci’“. E, anche osservando la sua amica e i suoi comportamenti, percepisce che ci sia un vero e proprio interesse per Edoardo: “So che non me lo dirai, ma io ho capito le cose come stanno“.

Micol Incorvaia su Edoardo Tavassi: “Quando usciremo da qui…“

Giaele De Donà cerca di indagare maggiormente la natura di questo rapporto e chiede a Micol: “Ma mettiamo caso che va bene fra di voi, non ti renderebbe felice pensare a qualcosa così fuori?“. La Incorvaia sarebbe felicissima di proseguire la conoscenza con Edoardo Tavassi anche dopo il Grande Fratello Vip 2022, tuttavia qualcosa la frenerebbe: “Io penso che quando usciremo da qui sicuramente ci ritroveremo e ci sentiremo. Tutte le volte che verrò giù a Roma e che lui verrà su a Milano. Ma non ci penso a questa roba, perché abbiamo vite diverse“.

Giaele la invita a non farsi problemi ma a vivere serenamente questo rapporto, con Micol che si apre decisamente e spende parole al miele per Tavassi: “Io non l’ho mai detto perché non sono mai stata sicura realmente. Solo adesso mi rendo conto. Lui qui dentro è il motivatore per tutti, è il sostenitore, il consigliere, quello che ti fa riflettere, quello che dice le cose giuste, quello che intrattiene. Adesso lo guardo proprio con ammirazione, con tenerezza“. E aggiunge: “Lui la vive easy, dice di prenderla per come viene“. Come si evolverà il loro rapporto?











