GF VIP, Miriana Trevisan flirt con Nicola Pisu?/ “È dolcissimo ma un po’ piccolo”

Miriana Trevisan e Nicola Pisu: cosa c’è tra loro?

Per Miriana Trevisan sono intervenute nelle ultime ore un bel po’ di inattese e belle novità. Dopo la festa per il compleanno di Manila Nazzaro, tutti gli inquilini della Casa del GF Vip hanno in mente una sola cosa: il bacio scattato tra l’ex Ragazza di Non è la Rai e Nicola Pisu prima di andare a dormire. Miriana si è ritrovata al risveglio nel letto con il figlio di Patrizia Mirigliani ed ha avuto subito l’esigenza di confidarsi con l’amica Jo Squillo, prontamente raggiunta nella zona beauty.

La Trevisan si è detta piacevolmente colpita dall’atteggiamento di Nicola nei suoi confronti, commentando: “Lui è dolcissimo!”, e complimentandosi per la grande educazione e gentilezza. La Vippona ha confidato alla cantante di aver avuto un po’ di imbarazzo prima di addormentarsi, ipotizzando ciò che sarebbe potuto accadere tra loro durante la notte. In realtà ha poi ammesso di aver molto gradito l’atteggiamento del ragazzo che oltre a qualche carezza non si è spinto oltre: “Mi ha fatto piacere, però… non me lo aspettavo”.

Miriana Trevisan prende le distanze da Nicola Pisu ma….

Qualche piccola perplessità da parte di Miriana Trevisan su Nicola Pisu avrebbe a che fare con la differenza di età tra i due: “Lo vedo un po’ piccolo”, ha confidato all’amica Jo Squillo. Ad interrompere la conversazione è stato proprio l’arrivo del figlio della Mirigliani che ha confidato di non essere stato molto bene durante la notte. A riportare il pensiero a quanto accaduto nelle ore precedenti, è stato il tentativo di costruire una capanna con cuscini e coperte da parte dei loro inquilini. “È per voi che l’avevano fatta eh… avete due comodini, trovatevi un letto se dovete andare insieme”, ha scherzato Jo, precisando di non volersi sentire il terzo incomodo tra loro.

Nicola tuttavia appare ancora molto confuso e stordito dalla situazione che sembra divertire molto la Squillo mettendolo in tenero imbarazzo. Non basta un bacio sulla guancia da parte di entrambi ad intenerire la cantante e farle dimenticare il cambio di letto della precedente notte, il tutto con tono molto ironico e complice. “Decidete stasera dove volete dormire”, li ha però incalzati. Miriana, nonostante le aspettative di Nicola, ha lasciato intendere di voler tornare alle vecchie postazioni e Pisu, seppur dispiaciuto, si è limitato ad annuire senza aggiungere altro. I due faranno chiarezza su ciò che sta accadendo nel corso della nuova puntata? Sebbene Miriana abbia dimostrato di apprezzare i gesti teneri di Nicola, pare non sia intenzionata ad andare oltre. Cambierà presto idea?



